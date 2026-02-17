Kremlin amenaza con desplegar armada si continúa incautación de buques fantasmas de su flota

El presidente de Rusia Vladimir Putin en una reunión de gobierno en el Kremlin.

MOSCÚ.- En medio de la creciente tensión geopolítica por la interceptación de petroleros vinculados al Kremlin, Rusia advirtió con una contundente respuesta militar si las potencias occidentales continúan confiscando buques de su denominada “flota fantasma” , según denunció un alto funcionario ruso.

Las declaraciones fueron realizadas este martes por Nikolái Patrushev , estrecho colaborador del presidente Vladimir Putin y presidente de la Junta Marítima de Rusia, en una entrevista con el medio ruso Argumenty i Fakty.

En tono desafiante, Patrushev aseguró que Moscú podría desplegar su marina de guerra para impedir que países europeos se apropien de sus embarcaciones, y que incluso tomaría represalias contra el transporte marítimo occidental si se intensifican las incautaciones.

“Si no les damos un duro revés, pronto los británicos, los franceses e incluso los bálticos se volverán tan arrogantes que intentarán bloquear el acceso de nuestro país a los mares, al menos en la cuenca atlántica”, advirtió Patrushev en sus declaraciones.

Tensión por la “flota fantasma”

La advertencia se produce en el contexto de una ofensiva internacional contra la llamada “flota fantasma” —una red de petroleros envejecidos y de propiedad opaca que Rusia, junto con otros aliados como Irán y Venezuela, ha utilizado para evadir las sanciones impuestas tras la invasión de Ucrania en 2022.

La flota opera bajo banderas de conveniencia, documentos falsos y con sistemas de identificación desactivados para pasar desapercibida en alta mar, según expertos y documentos europeos. La Unión Europea tiene prohibida la entrada a sus puertos de 598 embarcaciones sancionadas, mientras que Estados Unidos mantiene una lista de 183 buques en la misma situación.

El contralmirante David Barata, de la Guardia Costera estadounidense, declaró ante el Congreso que entre 600 y 800 buques de este tipo operan en todo el mundo, aunque la mayoría sigue sin ser interceptada.

Interceptaciones recientes

Países europeos han intensificado sus esfuerzos por frenar estas operaciones. La marina francesa interceptó recientemente un petrolero en el mar Mediterráneo sospechoso de integrar esta flota, tras detener en septiembre otro buque vinculado a Moscú. Francia afirmó que la embarcación estaba sujeta a sanciones internacionales y utilizaba una bandera falsa, y el Reino Unido apoyó la operación con rastreo y monitoreo.

Previo a estas advertencias, el jefe del Kremlin ya había tildado las acciones de Occidente como “piratería” luego de la confiscación de un petrolero ruso en el Atlántico Norte en enero, lo que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia advirtió podría “derivar en mayores tensiones militares y políticas”.

Desde el inicio de la guerra en Ucrania, los países occidentales han impuesto más de 30,000 sanciones contra Rusia con el objetivo de aislarla del comercio mundial y reducir los ingresos que financian las operaciones bélicas. La presión sobre el sector energético, incluyendo el transporte marítimo de combustibles, ha sido una pieza clave de esa estrategia.

FUENTE: Con información de Infobae