Elogio de la intolerancia

Desde Gandhi hasta Obama, no hay un solo farsante que no haya dejado para la posteridad un puñado de citas vistosas sobre la tolerancia. Quedan preciosas en los discursos. Todos los dictadores y aspirantes a caudillos hablan de ella. Maduro recomienda “más tolerancia” a la oposición. Xi Jimping solicita al Partido Comunista que sea “más tolerante con los no comunistas”. Y Pedro Sánchez dice que hay que educar a los niños españoles “en la tolerancia”. Pero todos los que nos piden que seamos tolerantes se refieren al mismo tipo de ideas, es decir, a las que se mueven entre la izquierda y la extrema izquierda. Fuera de ahí, ninguno de los adictos a la tolerancia está dispuesto a ejercitarla, más bien son partidarios de la más violenta intransigencia.