¿Es la familia un espacio de amor?

Leí en un reel, que me compartió mi hermana Celcia, algo muy hermoso, pero no científico ni verdadero. El reel hablaba de la familia como un lugar de respeto, amor... Debería ser así, pero no lo es. La familia es la base de nuestra sociedad. La sociedad no es más que la suma de todas las familias. Si la familia no funciona, la sociedad se destruye, algo que estamos viviendo cada día en el mundo. Si no trabajamos con la familia, no podremos parar el consumo de drogas, la violencia, la falta de valores, la corrupción, la hipersexualidad que arropa a la sociedad, y un gran y desgarrador etcétera.