EEUU impide el paso de 108 buques en el estrecho de Ormuz tras seis semanas de bloqueo

El destructor de misiles guiados USS Rafael Peralta (DDG 115) hace cumplir el bloqueo de EEUU en los puertos iraníes contra un barco con bandera iraní que intenta navegar hacia un puerto en Irán,

WASHINGTON.- Estados Unidos actualizó este martes el número de buques bloqueados en el estrecho de Ormuz que asciende a 108, tras seis semanas de cierre perimetral en la zona, como medida de presión en medio de los contactos continuados con Irán para un acuerdo para el cese de las hostilidades.

"A fecha de 26 de mayo, las fuerzas estadounidenses han desviado 108 buques mercantes para garantizar el cumplimiento de la normativa", Indicó el Mando Central del Ejército norteamericano (CENTCOM) en un mensaje en redes.

CONFLICTO Irán permite el paso de más barcos por el estrecho de Ormuz, según la televisión estatal

La tensión en el paso de Ormuz sigue latente cuando se cumplen seis semanas de cierre perimetral impuesto por Estados Unidos. Pese a la tregua indefinida en vigor, Washington lanzó el lunes "ataques en defensa propia" contra embarcaciones iraníes y bases de lanzamiento de misiles ubicadas en el sur de Irán.

El Ejército estadounidense se refirió a a tales ataques como "en defensa propia" para "proteger" a las tropas estadounidenses "de las amenazas que plantean las fuerzas iraníes".

Rubio denuncia ilícitos

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, insistió este martes en que el estrecho de Ormuz será reabierto "de una forma u otra", después de que nuevos ataques de Washington contra Irán pusieran en duda un acuerdo para terminar la guerra.

Ese paso marítimo clave para el tránsito mundial de hidrocarburos, actualmente bloqueado, "tiene que estar abierto. Va a estar abierto de una forma u otra", advirtió el secretario de Estado a los periodistas en la ciudad india de Jaipur, donde se encuentra en visita oficial.

"Lo que está sucediendo allí es ilícito, es ilegal, es insostenible para el mundo, es inaceptable", afirmó.

Irán dijo el lunes que empezará a cobrar tasas por "servicios de navegación" a los buques que transiten por el estratégico estrecho de Ormuz, en plena negociación con Estados Unidos para poner fin a la guerra.

"Los servicios prestados, es decir, los servicios de navegación, así como las medidas necesarias para proteger el medio ambiente del estrecho de Ormuz, el golfo Pérsico y el mar de Omán, requieren el cobro de ciertas tasas", declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baqai, durante su rueda de prensa semanal.

FUENTE: Con información de Europa Press/AFP