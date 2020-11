Europa no vale una misa

La última novedad la inventó el francés Emmanuel Macron que quiere que la Amazonia, poco menos, sea manejada por los franceses. Como si fuera ajena. Entonces en un planteo oportunista que encaja perfecto en el maniqueismo de lo políticamente correcto –y que está de acuerdo con su estatura-, reclama agregar un documento complementario y “vinculante” sobre temas ambientales. Léase Amazonias, o mejor aún Jair Bolsonaro. Porque en realidad el problema del francés , asumido por todos sus socios territoriales, es de ahora, ignorando que los incendios, incluso mayores, vienen de antes y que paralelamente se dan en Bolivia y más grandes aún, en términos relativos, en épocas de Evo Morales con todo el apoyo oficial y los europeos no decían nada. Y Macrón no decía nada. Lo de Macrón no es genuino, tiene un fin populista barato y al tiempo constituye un serio palo en la rueda para el acuerdo intercontinental.

Francisco Bustillo, Canciller de Uruguay viajará los próximos días a Bruselas, París y Berlín a los efectos de, según él, concretar la firma del pacto, para lo cual dijo que todo está listo y comprometido para hacerlo en este momento.

Respecto al tema ambiental Bustillo fue claro: “ lo medioambiental no es un tema de preocupación de la UE, sino que es preocupación de todos, también del Mercosur. Somos muy respetuosos de lo que hace Brasil con la Amazonia y creemos que Brasil tiene la misma preocupación. Después de 20 años , cuesta imaginar que este sea un motivo de discusión o diferencias” resaltó el Canciller uruguayo .

Suerte para él, pero no le va a ser fácil. Y esta cuestión de la Amazonia hoy en manos de Bolsonaro les viene muy bien a los europeos.

En realidad todos estamos de acuerdo con que la Amazonia, por lo que implica para el medio ambiente, es o debería ser patrimonio de la humanidad. La diferencia es quien paga los gastos que genera la conservación y sobre todo el lucro cesante. El expresidente Rafael Correa de Ecuador, que se decía de izquierda y no de ultra derecha como se dice de Bolsonaro, para cuidar todo un territorio de valor ambiental, reclamaba pagos compensatorios de la “ humanidad”.

¿Están dispuesto lo franceses a pagar su cuota? ¿Y el resto de Europa? Ya de paso deberían pagar todo lo que deben por haber sido los mayores depredadores a nivel mundial,-America, Africa,Asia- y por lo que hasta ahora solo han anticipado espejitos y vidrios de colores.