Francisco y el orden global poscoronavirus

He de afirmar que la Humanidad sufre su primera guerra global. No salva a ninguna civilización, nación o comunidad sea rica o pobre, creyente o no, aria o afrodescendiente, o parte de una comunidad originaria. Es la primera que ocurre en la historia de los pueblos. Es inédita. Como todas las guerras deja víctimas fatales o sufrientes de su integridad.