¿California gobernada por un republicano?... puede ocurrir en noviembre

Steve Hilton, el candidato republicano favorito en las encuestas y respaldado por el presidente Donald J. Trump para disputar el cargo de gobernador de California.

California se enfrenta a lo que por mucho tiempo pareció improbable: ser gobernada por un republicano. Los demócratas han llevado las riendas del Estado desde que la estrella Arnold Schwarzenegger dejó la gobernación en 2011 y regresó a Hollywood.

Pero dos republicanos figuran como los favoritos de la opinión pública en momentos en que las primarias están a punto de arrancar (2 de junio), lo cual alimenta la idea de que ningún demócrata llegará a la elección general en noviembre.

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A diferencia de otros estados en donde cada partido celebra sus propios comicios para seleccionar a un candidato, California tiene una primaria "salvaje" que lanza a todos contra todos.

La disputa final podría ser entre Chad Bianco, el sheriff del condado de Riverside y el estratega político británicoestadounidense Steve Hilton.

"Seremos él y yo en noviembre", dijo Bianco en un reciente debate, en referencia a Hilton.

De estilos diferentes: Bianco tiene el aplomo de un hombre de frontera, mientras que Hilton derrocha el entusiasmo de un inmigrante por su tierra adoptiva, ambos resaltan el profundo descontento que embarga a California.

Como se perfila la situación electoral en California, el triunfo de estos dos republicanos no sólo agrega otra derrota y otro "escándalo" para los demócratas en el momento que intentan en noviembre tomar el control de alguna de las Cámaras del Congreso en Washington, sino es el punto demoledor de cierre político para un Gavin Newson que supuestamente aspira a la presidencia del país en 2028.

Newson deja una estela de mala administración y se retira dejando muy mal parados a los demócratas en el principal bastión de la izquierda en el país, tras facilitar el probable ascenso de republicanos al puesto estatal más relevante del estado.

Crisis insostenible

California, donde se asienta Silicon Valley, es el estado más poblado de Estados Unidos y representaría la cuarta mayor economía del mundo si fuese un país.

Pero muchos habitantes de California se quejan con amargura del costo de vida, escándalos del Partido Demócrata, altos precios en el sector inmobiliario e impuestos por las nueves; pésima administración estatal del gobernador progresista, Gavin Newsom, y los precios de la gasolina más caros de Estados Unidos; no de ahora, sino desde el 2022 cuando Joe Biden llevó la inflación al peor nivel en 50 años.

En ese entonces los californianos llegaron a pagar casi 9 dólares por un galón regular de gasolina.

La cantidad de personas sin hogar en grandes ciudades como Los Ángeles y San Francisco, envueltas en una crisis aguda sin precedentes, también afecta a los habitantes del estado de la costa oeste famoso por sus playas y sus vinos.

"Cuando los votantes están disgustados, se pasa factura al partido en el poder", dijo Sara Sadhwani, politóloga del Pomona College.

Pero la analista cree que aún se puede revertir la tendencia, cuando falta un mes para las primarias.

Alrededor de una cuarta parte de los electores se muestra indeciso en las encuestas, así que el panorama todavía es incierto, opina Sadhwani.

"Al final, California es un estado de mayoría demócrata", indicó.

Sin embargo, las encuestas sesgadas y la manipulación de información de los grandes medios de prensa de la izquierda crean el caldo de cultivo para analizar una burbuja muy diferente a la realidad que sufren los californianos.

Steve Hilton, el comentarista político de 56 años y expresentador de la cadena Fox News endorsado por el presidente Trump, sube como la espuma en los últimos sondeos y ha pasado a la cabeza como el favorito para gobernar California, a menos de un mes de las primarias.

Otro republicano también se mantiene junto a Hilton, el sherriff condal de Riverside, Chad Bianco. De cumplirse esos pronósticos, quedarían eliminados todos los demócratas que aspiran a la gobernación de California.

Si Hilton gana en California, el golpe será demoledor para la izquierda en EEUU. Perder su "cuartel general" significa la peor derrota después del triunfo electoral de Trump en las presidenciales de 2024.

Hilton es un naturalizado estadounidense nacido en Londres, Reino Unido, cuya carrera política en EEUU ha ido en ascenso meteórico en los últimos seis años, no solo como presentador de televisión sino como líder comunitario.

El crecimiento del voto republicano en las elecciones presidenciales de 2024 reflejó el malestar insostenible de los residentes, a pesar de que la mayoría se inclina hacia el Partido Demócrata, que atraviesa la peor crisis de liderazgo y credibilidad desde su fundación.

Avalancha de candidatos vs deterioro general

Hay más de 60 candidatos registrados para las primarias por la gobernación de California, de los cuales 24 son demócratas. Pero sólo un puñado es conocido.

Todos hablan de temas similares: viviendas asequibles, mejora del sistema de salud y hacer frente al presidente Donald J. Trump, como parte de la agenda de ultraizquierda del Partido Demócrata.

Con una lista tan amplia que dispersa los votos en muchas direcciones, cada vez son más las voces que piden a los candidatos sin posibilidades retirarse para permitir que emerjan uno o dos nombres.

Entre los demócratas, el mejor ubicado es Tom Steyer, un financista multimillonario que propone que los ricos paguen más impuestos, pero con críticas a su doble moral al hablar de defensa de inmigrantes cuando puso fondos en empresas ligadas a los centros de detención de indocumentados. Es la falsa narrativa que acompaña ahora, como nunca, a los liberales como el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien hizo decenas de promesas de servicios gratuitos sabiendo que no podía cumplir prácticamente ninguna.

En una reciente visita a Los Ángeles, Steyer dijo que no le pediría a ningún candidato que se retire. "Creo que sería la máxima arrogancia decirle a otro qué debe hacer", sostuvo.

Le sigue en las encuestas Xavier Becerra, exsecretario de salud del expresidente Joe Biden, un controversial funcionario que ha recibido montaña de críticas por su anterior gestión en la administración Biden.

Becerra se ha beneficiado de la caída en desgracia de Eric Swalwell, el congresista que se vio forzado a renunciar a la contienda y a su puesto en el Congreso de EEUU tras serias acusaciones de violación sexual y acoso a varias mujeres.

La excongresista Katie Porter no llega a cifras de dos dígitos, pero está por encima del alcalde de San José, Matt Mahan, y del exalcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa, quienes obtienen menos de 5% en los sondeos.

Todos acuden a un debate televisivo en la noche de este martes en un escenario que deja poco margen para mostrar las diferencias de cada uno.

"Esto es peor que mis adolescentes a la hora de la cena", lamentó Porter en el anterior debate, mientras los participantes hablaban todos al mismo tiempo.

Secuencia de escándalos y derrotas

Los recientes escándalos dentro del Partido Demócrata se suceden sin freno visible.

Primero toda la corrupción y desvío de dinero de los contribuyentes en agencias federales dirigidas por los demócratas y destapada por la Comisión de Eficiencia Gubernamental, seguido el gran caso de Minnesota, que vincula al gobernador y excandidato a la vicepresidencia del país, Tim Walz, y a la representante somalí, Ilhan Omar, con un fraude que podría superar los 20.000 millones de dólares y otros hallados en otra exhaustiva pesquisa en California; la quiebra de la ciudad de Nueva York con el socialista islámico radical, Zohran Mamdani, y sus falsas promesas; el juicio al exdirector del FBI, James Comey, alineado a la izquierda radical y al expresidente Barack Hussein Obama.

En otro capítulo, las acusaciones de abuso sexual y violaciones del favorito a gobernador en California y promesa de la izquierda, Eric Swalwell; por corrupción y fraude a la exrepresentante por el sur de Florida, Sheila Cherfilus-McCormick (quien fue obligada también a renunciar) y el arresto y procesamiento penal del candidato demócrata a la gobernación del estado del sol, Kevin Cichowski, acusado de abuso doméstico por una golpiza a sus propios padres. Finalmente, el golpe demoledor propinado por la Corte Suprema de EEUU a los intentos demócratas de elaborar mapas electorales por el tema racial (un argumento típico de la izquierda para trampas y manipulación).

Las tormentas para la izquierda, lejos de desaparecer, se suman a una secuencia de sucesos que hunden cada vez más -a escasos seis meses de las legislativas de noviembre- las aspiraciones demócratas de tomar el control de la Cámara de Representantes en Washington.

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FUENTE: Con información de AFP, Los Ángeles Time y The San Diego Union Tribune