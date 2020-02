Como estaba más que anunciado, el “impeachment” al señor Trump no caminó. Naufragó en el Senado, como todo el mundo sabía y los demócratas también, pero hacían como que no para llevar adelante su show y cazar algún voto. Ahora solo les queda acentuar su vuelco socialista. En cualquier momento se declaran marxistas leninistas. De afuera no se ve claro, pero según el proceder y desvarío de los demócratas habría que deducir que es muy difícil que Trump pierda.