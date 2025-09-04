jueves 4  de  septiembre 2025
ANÁLISIS

Huelga de hambre en la Corte Penal Internacional

Para dictaminar sobre una colusión que no necesitaba anteojos, la CPI, se tomó casi un año —a algunos juzgados muy pueblerinos les bastan 72 horas

Omar Estacio.

Diario las Américas | OMAR ESTACIO Z.
Ya, son cuatro, Mario José de Nigris León, John Cáceres Morillo, Laura García Contreras y Víctor Guerrero Alcántara, los valerosos venezolanos, que al momento de publicarse la presente crónica, tendrán alrededor de 96 horas en huelga de hambre ante la sede de la Corte Penal Internacional, CPI de La Haya. La protesta ha sido por la mora maliciosa de dicho organismo, en sancionar los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.

El IPC, es un organismo cuya postración moral es igual a la de sus Estados miembros. Caso contrario estos últimos, la hubiesen supervisado con un mínimo de diligencia para que no se convirtiese en epicentro de venalidad, desde el mismísimo inicio de sus operaciones.

El fiscal de la CPI, Karim Khan, inició formalmente la investigación contra el régimen venezolano en noviembre de 2021
INVESTIGACIÓN

Fiscal de la CPI Karim Khan es apartado del caso Venezuela sobre crímenes de lesa humanidad
maduro y sus secuaces tienen que caer
OPINIÓN

Maduro y sus secuaces tienen que caer

"El pedimos a la CPI que actúe, ya, porque la justicia no puede seguir esperando. No pedimos compasión, exigimos justicia”. Tal es la demanda central de los huelguistas”. Y así es, porque “Justicia tardía, no es justicia” según el conocido tópico.

La más reciente demostración de la, molicie, de la falta de fe y de compromiso con sus obligaciones, se constata en los once meses que tomaron los magistrados de la Sala de Apelaciones de la CPI ---con el único voto salvado de la honorable Luz del Carmen Ibáñez y la protesta de la no menos honorable Paolina Massida representante de la Oficina de Atención a las Víctimas--- en dictaminar algo que pese a lo escandaloso, resultaba sencillo. Nos referimos al impúdico conflicto de intereses generado en el expediente Venezuela I, al asumir la señora Venkatesware

Oigamos algunas de las justificaciones esgrimidas por el Fiscal recusado: Que en efecto, entre él y su hermana política, había y hay, un segundo grado de afinidad, pero que tal vínculo no es lo suficiente cercano, para exigir su inhibición.

Qué, además, los cuñados “no vivían bajo el mismo techo”; que sus encuentros han sido muy ocasionales y que cuando se han producido, ha habido un pacto no escrito, de no conversar sobre temas legales.

Qué tanto, él, es decir, el Fiscal Jefe, como su cuñada y socia tenían varios años dedicándose a defender criminales internacionales, por lo que no había nada de particular —nada de particular para un prevaricador de profesión— que en determinadas circunstancias, ambos fuesen codefensores de un mismo criminal de lesa humanidad o que según la situación se intercambiarán los roles, él, como acusador y como defensora de tal acusado, élla, su socia y hermana política.

Después de varias solicitudes de recusación contra el Fiscal de marras, presentadas de manera insistente, a lo largo de octubre de 2024 por la Fundación Arcadia, no fue sino hasta el 12 de noviembre que el Registrador de la CPI, le remitió las correspondientes actuaciones a la Cámara de Apelaciones de la CPI, para que tres meses después, en específico el 10 de febrero de 2025, esta última, declarase no ha lugar el conflicto de intereses denunciado.

Otros dos meses y el ocho de abril del mismo año, la referida Corte de Apelaciones declaró que volvería a revisar, ex oficio, la existencia del posible conflicto para, finalmente, el 1 de agosto de este mismo año, reconocer, que las conexiones entre el fiscal con su socia y cuñada sí configuraban la mencionada causal de separación del caso. No fue sino hasta el martes 2 de la presente semana, cuando el Fiscal recusado se dignó a separarse de manera formal del conocimiento del expediente Venezuela I y eso, bajo protesta y considerándose muy ofendido, cual Tartufo de Molière.

Total, que para dictaminar sobre una colusión que no necesitaba anteojos, la CPI, se tomó casi un año —a algunos juzgados muy pueblerinos les bastan 72 horas— y con ello prefabricó nueva coartada según la cual tal recusación, retrasó y seguirá retrasando la investigación personalizada y específica, contra cada uno de los autores de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Venezuela.

Por muy parcializada o “tocada” —para emplear la germanía apropiada al caso— que esté la CPI, no hay que cejar en exigirle Justicia. Además, es nuestro deber seguir apoyando a los valerosos compatriotas que han expuesto sus vidas para que tales crímenes no permanezcan impunes.

@omarestacio

Maca Iglesias (der.) se une a otros para apoyar una resolución a favor de restablecer el estatus de protección temporal (TPS) para los venezolanos el 13 de febrero de 2025 en Miami, Florida.
CRISIS MIGRATORIA

EEUU cancela el TPS de 2021 para venezolanos, casi 270,000 quedan en el limbo migratorio

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
VENEZUELA

Senador de EEUU pide aumentar la recompensa por la captura de Maduro

La Marina de Estados Unidos publicó nuevas fotografías que muestran al Grupo Anfibio de Iwo Jima (ARG) navegando en formación y realizando operaciones de vuelo durante el despliegue en el Mar Caribe como una demostración de fuerza contra los cárteles de la región.
Advertencia

El ataque de EEUU en el Caribe demuestra un cambio de estrategia en el combate al narcotráfico

Foto del cargamento de barriles confiscado por el gobierno de Estados Unidos para fabricar drogas sintéticas.
GUERRA Al NARCOTRáFICO

EEUU realiza la mayor incautación de químicos para drogas sintéticas

En esta imagen del 14 de abril de 2009, el actor Matthew Perry arriba al estreno en Los Ángeles de la película 17 Again.
JUSTICIA

Reina de la ketamina se declara culpable de la muerte de Matthew Perry

