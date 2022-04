Huérfanos de moral y de cultura

Sigue: “Segunda idea: el predominio de la conciencia. Alexander Solzhenitsyn solía decir que la verdadera lucha por la libertad se da en el corazón humano […]En pleno S.XXI, nuestra labor política debe tener fines profundamente pedagógicos y humanos. Tenemos el deber de rehabilitar el espacio público y salir al encuentro del otro, de los demás, de los venezolanos. Debemos escuchar y acompañar. Habría que agregar los que nos recuerda Savater: “La libertad no es una filosofía y ni siquiera es una idea: es un movimiento de la conciencia que nos lleva, en ciertos momentos, a pronunciar dos monosílabos: Sí o No.” Siendo la primera justicia, la consciencia [dixit Víctor Hugo], ese acto consciente no lo monopoliza un hombre. Quizás lo inspira. Pero es responsabilidad ciudadana hacer una buena elección que es hacer justicia, y dejarnos acompañar…

“Tercera idea: el carácter criollo. Por muchas razones, en el ocaso de nuestra democracia decidimos desconocer nuestra tradición republicana […]Con firmeza debo afirmar que, para reconstruir el país y nuestra democracia, debemos vencer esta distorsión que nos arrojó a la orfandad histórica y cultural. El “borrón y cuenta nueva” que pretendió impulsar el chavismo quiso arrebatarnos el orgullo de la civilidad”. Esta idea de Bautista es vital. Vale agregar: no dejamos arrebatar el orgullo de ser venezolano.

“Cuarta idea: La laboriosidad. El liderazgo moral, el predominio de la conciencia y el carácter criollo cobrarán frutos de libertad si se cristalizan en planes concretos de organización política y social a lo largo y ancho del país…” Nada que agregar.

"Quinta idea: La apertura. Una de nuestras tragedias actuales es la invertebración del espectro político opositor. El régimen ha logrado espesar la bruma y es difícil distinguir el horizonte. Es complicado saber quién es quién. Y no basta con decir que quien no sea gobierno, es oposición…”. Aquí reposa un grave problema cultural: nuestra vocación fragmentaria; nuestra resistencia a la disciplina. Nuestra acritud que liquida la moral, la conciencia, el carácter, nuestra esencia laboriosa y nuestra disposición de ser libres. Es decir, NO a la tiranía sin reservas. Nuestra orfandad histórica-paradójicamente-también es la cultura del como vaya viniendo vamos viendo...

“Lleva tu pedacito de ágora...”

Rafael Osío Cabrices-periodista venezolano que reside en Montreal-, trata de rescatar el ideal ateniense del fórum. Entra en una observación valiente y espinosa: las Redes Sociales. La espontaneidad de una información que no termina siendo real, veraz ni oportuna, por ser un océano de opiniones incapaces de celebrar pactos. Debemos recuperar el sentido de las asambleas ciudadanas, porque en ellas se celebran acuerdos reales que van al fondo de la cuestión. Estamos atrapados en la banalización de un twitter, un like, o un follower. Y la política-decíamos- demanda cultura que es saber. Parafraseando a Osío, debemos rescatar nuestro ágora [paraninfo] histórico.

La cultura cómo marca fundamental de lo humano, expresa Ana Teresa Torres. Es [la cultura] “la que sostiene el desarrollo y bienestar de los pueblos”. La representación no se construye en un blog. La acción cultural no es superflua o recreativa. Es sensiblemente identitaria. Agrega Torres: “Las acciones culturales constituyen vehículos extraordinarios para promover el sentido de pertenencia, el respeto por el patrimonio tangible e intangible de la nación…” Me gusta cuando dice: La cultura “promueve la identificación con valores de solidaridad, construcción, paz y disfrute de la existencia, así como las aptitudes y talentos…el crecimiento intelectual y creativo de las personas”.

Por eso, Gramsci-el gran motor intelectual del proyecto revolucionario cubano y en mucho, el que nos arrebató Venezuela-sentenció que “la conquista del poder cultural es previa a la del poder político y esto se logra mediante la acción concertada de los intelectuales llamados orgánicos infiltrados en todos los medios de comunicación, expresión y universitarios”. Ellos lo hicieron. Nos robaron el ágora, el foro republicano. Y quedamos huérfanos de cultura, que es quedar despojados de ciudadanía. Así lo moral, la conciencia, el carácter, la laboriosidad y la disciplina, se hicieron superfluas, por lo que como los niños, no sabemos cuándo decir, sí de un NO. Y no somos libres...

@ovierablanco

Embajador designado de Venezuela en Canadá