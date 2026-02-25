Los Rodríguez ajustan tuercas

Tragando sapos está Delcy Rodríguez obedeciendo las órdenes de Donald Trump. A algunos de sus enemigos a ella le complace quitárselos de encima, pero con otros lamenta tener que despedirse de leales, aunque se recupera rápido.

Delcy Rodríguez hace esfuerzos por mostrarse en público moderada; junto a su hermano Jorge ha trabajado para controlar sus emociones ante audiencias. Y especialmente ha ido afinando su capacidad de mentir. La ejerce con desfachatez, como cuando en Miraflores atribuyó a otros lo que ella encarna y ejerce: “Ha sido tanto el odio de una clase económica y política de este país que llevó a pedir intervención extranjera”.

Lo aseguró así, como si ella no hubiese conspirado con Estados Unidos -y otros aliados- contra Nicolás Maduro para sacarlo del poder; como si no hubiese celebrado su aprehensión y apostara porque no regrese a Venezuela nunca más; como que ella y su hermano no tienen trazada una ruta para mantenerse en el poder por muy largo rato, aunque eso signifique besarle los pies dos veces al día a Donald Trump o a quien sea necesario civil y militar que sea enviado por el gobierno norteamericano.

Ella está tomando decisiones presidenciales y en paralelo junto a su hermano Jorge han comenzado su campaña electoral. Para eso convenientemente han ido eliminando enemigos en el camino, personajes que les son incómodos o en los que no confían por razones políticas o crematísticas.

Los hermanos Rodríguez no conocen de lealtades. Entregan casi que con placer a antiguos aliados como Alex Saab o Raúl Gorrín. No importa cuánto se haya arrastrado Tarek William Saab, si su cabeza satisface a sus superiores norteamericanos. Y así…

De esta manera Carlos Erick Malpica Flores, sobrino de Cilia, así como sus hijos malaconductas, estorban a los Rodríguez y son una suculenta foto que pueden agradecer los americanos. Lo mismo ocurre con Tareck El Aissami y Samark López, quien por cierto ha confesado todo y más: Modus operandi, bancos, cuentas, cómplices etc. A Samark lo entregan con lazo porque a ellos les estorba. Y ya veremos lo que harán con Nicolasito.

Con mayor cautela los Rodríguez han llevado el tema militar. Apenas logran soportar a Diosdado Cabello, y él lo sabe, de ahí el sudor frío que trasluce ante las cámaras y la multiplicación de tics nerviosos. Delcy además en una jugada estratégica optó por colocar al general Gustavo González López, de los más leales de Diosdado, en la Guardia de Honor Presidencial. Ya saben, al enemigo es mejor tenerlo cerca.

Otros oficiales de la FANB asumen las circunstancias con discreción, como Iván Hernández Dala quien ha llegado a expresar tener su seguro de vida fuera del país el cual consiste en información suficiente para apresar a la élite de Miraflores. La animadversión entre este militar y Delcy se traslada a cuando él estaba a cargo de la Casa Militar, circunstancia en la que por alguna razón el oficial terminó alzándole la voz. Esta situación de enfrentamiento de Delcy con militares ha sido escena frecuente, admitido incluso por ella y excusándolo por el hecho de que fueron unos militares quienes asesinaron a su papá.

Otros oficiales de la FANB han sido despachados por la puerta de atrás, como el general Jorge Eliécer Márquez Monsalve, uno de los más cercanos a Nicolás Maduro, ahora relegado al mínimo luego de haber manejado operaciones delicadas y estratégicas ya que además de ser la cabeza de Conatel desde donde se cansó de bloquear webs y cerrar medios de comunicación, también ha tenido en sus manos el control de la sede de ciber espionaje, es decir la guerra electrónica con los jammer para radares (que son los dispositivos para bloquear o interferir la señal del radar).

Otros movimientos han sido clara solicitud de Estados Unidos, tal es el caso el general Ramón Celestino Velásquez Araguayán -denunciado por mí en este mismo espacio desde 2023- y quien se apropió rápidamente de la confianza de Maduro en el ministerio de Ecosocialismo y Aguas demostrando habilidad para transportar fuera de la ley y del país, material extraído de las minas, interpretado como un despliegue de habilidad suficiente para encargarle primero Conviasa y de inmediato el ministerio de Transporte desde donde se convirtió en la pieza clave para entregas ida y vuelta para Irán, sin descartar misiones eventuales con Rusia, China y hasta Vietnam.

Esos espacios no han quedado vacíos. En casi todos ellos los Rodríguez han colocado su gente con una misión precisa: ajustar lo necesario para ellos prolongarse con el control del poder.