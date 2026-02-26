jueves 26  de  febrero 2026
OPINIÓN

Venezuela, el proyecto de Marco Rubio

La mención constante de Venezuela durante su discurso no fue casualidad, Rubio usó el caso venezolano como un puente para promover una cooperación más profunda con los países caribeños, especialmente en seguridad

Perfiles-Edward-Rodriguez (2).jpg
Por Edward Rodríguez

En días recientes se dio la 50ª reunión de la Comunidad del Caribe (CARICOM) en San Cristóbal y Nieves una comunidad dominada por Hugo Chávez y Nicolás Maduro donde compraron voluntades durante años a cambio de petróleo, allí el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hizo un señalamiento contundente: “Venezuela está mejor hoy de lo que estaba hace ocho semanas”. Esta afirmación, simple en su formulación, es una declaración política con profundas implicaciones geopolíticas y estratégicas.

Rubio sitúa este progreso en el contexto de un cambio radical en Venezuela tras la operación militar que llevó a la captura del jefe del Cartel de Los Soles, Nicolás Maduro, y a la instauración de una administración interina que, según él, ha generado avances “sustanciales” que antes eran inimaginables.

Lee además
los rodriguez ajustan tuercas
OPINIÓN

Los Rodríguez ajustan tuercas
Tarek William Saab, fiscal general del régimen chavista
Política

El Fiscal y el Defensor del Pueblo renuncian a sus cargos a menos de dos meses de la caída de Maduro

Entre esos avances, citó la liberación de presos políticos, el cierre del centro de torturas El Helicoide, que hasta la fecha no ha sido cerrado sino objeto de remodelaciones para convertirlo en un centro cultural, según anunció esta semana Delcy Rodríguez; y la reapertura de ingresos petroleros destinados al bienestar general.

Este enfoque en la estabilidad como argumento principal ofrece varias claves de interpretación; la primera es que la estabilidad venezolana es un bien regional y capturando Maduro, se evitó una crisis humanitaria, flujos migratorios masivos y violencia desbocada que pudieran desestabilizar no sólo a Venezuela sino al Caribe entero.

La mención constante de Venezuela durante su discurso no fue casualidad, Rubio usó el caso venezolano como un puente para promover una cooperación más profunda con los países caribeños, especialmente en seguridad, economía y energía. Una Venezuela más estable se presenta como un potencial socio energético para el Caribe, reduciendo tensiones y creando oportunidades económicas compartidas.

Por supuesto que no todos los líderes caribeños han acogido de buen grado las acciones de Washington, muchos expresaron inquietudes sobre aspectos de legalidad y soberanía. Sin embargo, la insistencia de Rubio en que el progreso venezolano contribuye a la estabilidad regional busca contrarrestar esos recelos y ofrecer una interpretación positiva de un cambio que Washington catalizó y apoya.

Pero ahora bien, el Secretario de Estado de los EEUU reiteró que Venezuela necesita elecciones libres y democráticas para su legitimidad a largo plazo. Tan sólo han transcurrido 8 semanas ojalá y esas elecciones puedan tener fecha dentro de un cronograma antes del mes de julio que se terminaría el interinato de Delcy Rodríguez.

Temas
Te puede interesar

Régimen de Daniel Ortega cancela el nombramiento de su embajadora en Venezuela

EEUU evalúa la seguridad aeroportuaria en Venezuela antes de reactivar los vuelos directos

Régimen chavista anuncia excarcelación de 179 presos políticos en medio de denuncias de trabas judiciales

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Tarek William Saab, fiscal general del régimen chavista
Política

El Fiscal y el Defensor del Pueblo renuncian a sus cargos a menos de dos meses de la caída de Maduro

Imagen de referencia del servicio de a Guardia Costera cubana 
URGENTE

Guardacosta cubana ultima a tripulantes de lancha rápida de EEUU en aguas próximas a la isla

Personas se ven afuera de la Terminal de Cruceros de La Habana el 23 de febrero de 2026.
Conflicto internacional

Experto naval: ataque de guardafrontera cubano a lancha de EEUU, "abre conflicto internacional"

James Uthmeier, fiscal general de Florida.
PESQUISA ESTATAL

Florida abre investigación tras mortal ataque de guardacostas cubanos a embarcación de EEUU

Bryan Calvo, alcalde de Hialeah, durante el debate del programa de reembolso. 
REEMBOLSO HISTÓRICO

Hialeah aprueba $1.2 millones en cheques de alivio a dueños de viviendas seniors sin subir impuestos

Te puede interesar

El designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
TENSIÓN

Díaz-Canel esgrime defensa nacional tras ataque de guardacostas cubano a lancha civil de EEUU
James Uthmeier, fiscal general de Florida.
PESQUISA ESTATAL

Florida abre investigación tras mortal ataque de guardacostas cubanos a embarcación de EEUU

Alberto Carvalho habla con la prensa.
INVESTIGACIÓN

FBI allana propiedades del exsuperintendente de escuelas de Miami-Dade Alberto Carvalho

Tara J. Hemmer es vicepresidenta sénior y directora de sostenibilidad de Waste Management
SEGUNDA OPORTUNIDAD

Inauguran moderna planta de reciclaje en Pembroke Pines, sur de Florida

María Corina Machado delineó siete aspectos de acción en sus palabras del 19 de enero de 2025. 
ACOSO

María Corina Machado denuncia que el régimen chavista confisca vivienda de su asistente personal