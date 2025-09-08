Intercambio de material erótico: ¿Eres infiel cuando 'sexteas'?

La noticia fue una de las más comentadas el día en que el iracundo marido descubrió a su mujer sexteando con siete hombres diferentes, y como castigo la obligó a caminar desnuda por las calles de Nueva York .

El sexting es la práctica de enviar mensajes, fotos o videos de claro contenido sexual por el teléfono celular. En Estados Unidos, el sexteo se ha convertido en una práctica regular en los colegios públicos entre los menores de edad que compiten por ganar la atención de posibles parejas, práctica que asumen como un juego, pero que deja terribles secuelas en su psiquis y en la forma como se relacionan con el sexo opuesto.

Investigadores de la Universidad de Drexel presentaron los resultados de su estudio a la Convención Anual de la American Psychological Association y reportaron que el 88% de los participantes afirmó haber recibido sextextos y el 86% confesó haberlos enviado.

La investigación confirmó que este tipo de intercambio de textos, fotografías y videos eróticos pone en peligro a la mayor parte de relaciones amorosas, y que conduce al cibersexo, que es el remedo del juego sexual delante de una cámara web, en FaceTime o en cualquier chat room.

Uno de los elementos constitutivos de la infidelidad es el secreto. Y quien envía sextextos, los oculta de su actual pareja. Curiosamente, cuando ella descubre este intercambio de mensajes, fotos y videos, se siente tan traicionada como si su cónyuge hubiera tenido un encuentro sexual físico. Esto sucede al descubrir las conversaciones íntimas y la exhibición del cuerpo que su pareja tenía con esa otra persona. La intimidad emocional y sexual que el sexting construye con un tercero, constituye una traición a los límites de la relación.

La persona afectada por tal descubrimiento puede decidir, por múltiples razones, terminar la relación o brindar otra oportunidad a su pareja. En este último caso, la recomendación fundamental es que asistan a terapia psicosexual para restaurar la confianza y para prevenir la reincidencia de quien cometió la falta.

Vencer al sexteo compulsivo y reconstruir la confianza puede demorar largo tiempo, pero si se someten a terapia y se apoyan el uno al otro, pueden salir bien librados de esta pesadilla y reconstruir la relación.

* La Doctora Amor es coach de parejas, personalidad de radio y televisión en Florida, periodista, conferencista internacional y autora de 16 libros de autoayuda. www.ladoctoraamor.com