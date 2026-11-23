“¿Cuánto poder ejerció Jorge Mas Canosa sobre la política de Estados Unidos hacia Cuba? Muchísimo. El gobierno americano, que sucumbió ante su fortuna, su habilidad y la fuerza de su personalidad, tuvo a bien aceptarlo como su campeón. Su principal arma fue la Fundación Nacional Cubano Americana”.

Hay dos palabras que describen a Jorge Mas Canosa: pragmático y patriota. Una combinación tremendamente inusual que lo definió magistralmente. Más patriota que pragmático, solía decir con frecuencia: “Cuando la voluntad nacional se encuentra en crisis, la manera de superarla es derramando amor por la patria”.

El 23 de noviembre se cumplieron 29 años de su partida. Los cubanos quedamos un poco entre penumbras y abandono. Tenía tanto que dar y Cuba lo necesitaba, lo necesita aún. Quizás por eso trabajó incansablemente para, al menos, sentar las bases. Ahí está Radio Martí, para llevar la verdad al pueblo de Cuba; ahí está la Ley Helms-Burton, que posteriormente quedaría codificada gracias a la labor de los congresistas Ileana Ros-Lehtinen y Lincoln Díaz-Balart, quitándole la potestad a cualquier presidente sobre el levantamiento del embargo. Fue gracias a eso que Barack Obama, en su bochornoso acercamiento con Raúl Castro, no pudo eliminarlo.

Trabajar junto a Jorge Mas Canosa fue más que un privilegio; fue una educación irrepetible. Me enseñó que la amistad, sobre todas las cosas, es lealtad, y junto a él invoqué a Dios más veces de las que lo hice durante tantos años en escuelas de monjas. Aprendí que, cuando un amigo se halla herido de muerte, lo principal es ahuyentar los demonios, y no titubeé en enfrentarme a todos los que llevaron a cabo la ingrata misión del régimen de destruirlo. Lamentablemente, eso incluyó una prensa parcializada y más dispuesta a defender al victimario que a las víctimas.

En largas conversaciones durante la recopilación de su pensamiento político, que titulé Un hombre y su tiempo, ponía al descubierto su corazón y sus ilusiones y me decía: “Para que te sirva de clave a la hora de descifrarme”.

No hay un día, en este largo camino plagado de obstáculos cuando se trata de Cuba, en que no me pregunte a mí misma qué haría Jorge Mas Canosa.

Cuánta falta nos hace en estos momentos de incertidumbre. Cuánta falta nos hace a los cubanos, dentro y fuera de Cuba, alimentarnos de su desbordada esperanza. Fue un hombre para quien amar a la patria era un acto perpetuo.

A principios de los 60 ya hablaba de lo que el derecho a ser cubano exigía: “El cumplimiento de deberes inexcusables. El de entonces: encarar la muerte en la guerra justa y necesaria. El de mañana: el de un ciudadano cuya conducta dentro de la sociedad sea ejemplo edificante para las futuras generaciones”.

Recorrió el difícil camino del joven exiliado, sin dinero, trabajando de lechero y aprovechando cada minuto para defender su sagrada causa. Hay fotos de él en programas de radio y reuniones que dan fe de lo que contaba: “A veces tenía que acudir a alguna actividad y no me daba tiempo ni de quitarme el uniforme de lechero”.

Luego, cuando logró una gran fortuna, también supo ponerla en función de la libertad de Cuba, junto con un grupo de hombres y mujeres que seguimos su ejemplo y 50 mil miembros de una institución sin paralelo en la historia de Cuba, la Fundación Nacional Cubano Americana. Nada le daba más satisfacción que cuando se le acercaba un cubano humilde y sencillo a decirle: “Mas Canosa, yo contribuyo solo un dólar al mes a la Fundación, pero cada vez que te oigo hablar, lo haces por mí y por Cuba”.

Supo, como ningún otro, convertirse en protagonista importante de las decisiones de Estados Unidos hacia Cuba; influyó en la formulación y aplicación de la política. Era su naturaleza, era su pasión, lo consideraba su obligación.

Para él, el mundo tenía que entender. Antes de cualquier votación relacionada con Cuba en el Congreso, se posicionaba a la entrada del hemiciclo para recordarles a senadores y representantes que la causa era justa. En otras ocasiones, se paraba con su pueblo afuera del Congreso, sosteniendo el manto del genocidio con los nombres de diez mil víctimas de la tiranía castrista. Se sentía igual de cómodo hablando con un presidente dentro de la Casa Blanca que protestando afuera si era necesario.

Ya fuese en la lucha diaria librada en Washington, ante presidentes de países amigos y enemigos, o hasta en la preparación de las bases para la reconstrucción de la Cuba futura, se enfrentaba a un régimen que lo convirtió en su principal enemigo y pretendió fusilarlo moralmente con una venenosa biografía, El Chairman soy yo. A pesar de cuantos obstáculos aparecieran en el camino —que fueron muchos—, siempre me decía: “Tranquila, la verdad siempre prevalece”.

Le dolía la muerte o el encarcelamiento de cada cubano, pero eso no bastaba: la denuncia de la represión y las violaciones de los derechos humanos fueron prioridad para la Fundación Nacional Cubano Americana. Creamos la Voz de la Fundación para que la oposición tuviera una voz cuando no tenía espacio alguno. Se negó a que los cubanos siguieran muriendo en Angola y creamos Radio Siboney para las tropas cubanas en Angola.

Una fría mañana de Navidad de 1991 brindó con ron Bacardí en Moscú, siendo la Fundación la primera delegación extranjera recibida por el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Andréi Kozyrev. Allí se anunció al mundo la suspensión de la ayuda económica a Cuba, la retirada de las tropas militares rusas de Cuba y la extensión del estatus de refugiado a los estudiantes cubanos para que no fuesen devueltos a Cuba.

No toleraba que los cubanos murieran como carne de cañón en África. Buscó apoyo en el Congreso, viajó a Angola y se reunió con Jonas Savimbi, y el día de la firma del fin de la guerra fue el invitado especial del presidente Mário Soares en Portugal. Todo lo hacía a la misma vez, con intensidad, como si intuyera que su tiempo era cada vez más corto.

Estaba seguro de que encontraríamos una salida digna y honrosa a la tragedia causada por una nefasta revolución.

En su última visita a Israel, en Jerusalén, depositó una ofrenda floral en el Monumento del Holocausto, donde está la inscripción: “Nunca más”. Aquella frase lo impactó. Después de aquel momento solemne, como invitado al Congreso Nacional del Partido Popular, en Madrid, un año antes de su fallecimiento, pronunció las siguientes palabras:

“Nosotros, como el pueblo judío, sabremos empinarnos sobre nuestras miserias. Sabremos vencer la indiferencia e incomprensión de los poderosos amigos de Castro. Sabremos encontrarle a Cuba el camino de la libertad sobre la opresión para que jamás en nuestra patria vuelva a prevalecer la dictadura, la injusticia, el presidio político, el paredón de fusilamiento, la prostitución, el hambre, el odio y la separación de la familia cubana. Ese es nuestro compromiso, esa es la meta del pueblo cubano: libertad integral, independencia absoluta, democracia plena y elecciones libres. Condiciones que permitan el disfrute de una república próspera, feliz y justa que propicie la paz y el bienestar que tanto necesita el pueblo de Cuba”.

Treinta años después, no lo hemos logrado, pero quizás estamos más cerca que nunca y esa sigue siendo la meta. Entre las muchas crónicas sobre su partida hay una en particular que siempre recuerdo, la de Rafael del Naranco, del diario El Mundo, en Caracas: “Mas Canosa, demasiado joven para partir, se acaba de convertir en polvo de estrellas. El exilio es hiriente e injusto”.

Nunca pidió permiso ni disculpas para luchar por una Cuba libre. Nada más adecuado que polvo de estrellas para llegar con los aires de la libertad a todas partes.

Su prédica, como polvo de esas lejanas luces que embellecen las noches oscuras, cae sobre nuestras cabezas: ese es su canto y será nuestro himno. Como el Canto de Baraguá, de Pedro Tamayo: “Somos la vieja canción de guerra de un pueblo insigne, que no renuncia a su condición de pueblo libre”.

Jorge, confiamos, como tú nos enseñaste, en que la fuerza del amor es el verdadero milagro. Cuba será libre.