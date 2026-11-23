MIAMI .- Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exigió este lunes la liberación incondicional del periodista independiente cubano Henry Constantín, encarcelado desde hace más de dos meses en una prisión de máxima seguridad, y responsabilizó a las autoridades de la isla de su integridad física y psicológica.

“El encarcelamiento de Henry Constantín es una demostración más de la intolerancia del régimen cubano frente al periodismo independiente”, afirmó en un comunicado el presidente de la SIP, Carlos Jornet, director periodístico de la Voz del Interior de Argentina.

BALANCE Los presos políticos, las principales víctimas de la represión en Cuba en octubre

Jornet agregó: “Mantenerlo privado de libertad durante más de dos meses, someterlo a medidas de aislamiento y poner en riesgo su salud constituye un atropello que no debe ser normalizado ni quedar sin respuesta. No hay justificación legítima para utilizar el aparato judicial y penitenciario como instrumentos de represalia contra quienes ejercen el derecho a informar. Demandamos su liberación inmediata e incondicional”.

Añadió: “Las autoridades cubanas deben entender que encarcelar a un periodista no silencia la verdad ni elimina el derecho de la sociedad a conocer lo que ocurre. Por el contrario, agrava la responsabilidad del Estado ante la comunidad internacional”.

Constantín dirige el medio digital La Hora de Cuba y es vicepresidente regional para Cuba de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.

Pareja de Constantín ha recibido amenazas

El periodista fue detenido el 16 de septiembre por supuesta desobediencia por no asistir a una citación previa, tras el rechazo de un recurso de habeas corpus y está en prisión provisional en la cárcel Kilo 7, en la provincia centro-oriental de Camagüey, detalló la SIP.

También, agregó que allí pasó 15 días en una celda de castigo después de que los funcionarios aseguraran haber hallado entre sus pertenencias un cuchillo artesanal que, según el periodista, le pusieron para incriminarlo. La SIP pidió una investigación independiente para esclarecer lo sucedido.

Su pareja, la periodista Alejandra García, denunció que Constantín ha perdido peso y que las autoridades penitenciarias no le entregan completos los alimentos y las medicinas que le lleva la familia.

Según el recuento de la SIP, las autoridades impusieron esa restricción después de que García intentara hacerle llegar agua, comida y libros fuera del horario de visitas, pero los artículos fueron devueltos sin que pasaran por las manos de Constantín.

García aseguró haber recibido amenazas por sus publicaciones sobre el caso. Además, tiene prohibido visitarlo durante tres meses, una sanción que le notificaron el viernes pasado después de que intentara hacerle llegar agua, comida y libros fuera del horario permitido.

De acuerdo con la SIP, el caso no es aislado: a comienzos de este mes, las autoridades cubanas detuvieron temporalmente a tres periodistas en cuatro días, entre ellos Yoani Sánchez, directora del diario digital 14ymedio, y Camila Acosta, corresponsal del diario español ABC.

Martha Ramos, responsable de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la organización, subrayó la obligación estatal de proteger al periodista. “La vida y la integridad de un periodista detenido están bajo la responsabilidad directa del Estado”, afirmó.

FUENTE: Con información de EFE/SIP/ Martí Noticias