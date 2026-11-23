En la primera década de este siglo, el exlíder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Newt Gingrich, se dedicó a recoger una serie de reflexiones sobre los métodos de la izquierda política en Estados Unidos, desde Saul Alinsky hasta Barack Obama. Y las publicó en 2010 en un libro de ensayo que puso por nombre “To Save America: Stopping Obama's Secular-Socialist Machine".

Dentro, entre sus 356 páginas cargadas de exhaustiva investigación y letra pequeña, hay una serie de advertencias sobre una probada red de ideologías seculares y socialistas que existen desde principios del siglo XX hasta nuestros días, combinadas con la política de partidos tradicionales en EE. UU. y orientada a expandir el control del Estado por encima del libre mercado y la libertad de expresión.

Esa extraordinaria obra política está registrada y lleva años llenándose de polvo en los catálogos de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, así como en las hemerotecas de muchos de los medios de comunicación de este país. Pero nadie la abre ni la consulta. Un conjunto de análisis reveladores que cualquier amante de la libertad y del libre mercado debería consultar, al menos alguna vez en su vida, y que ha sido ignorado por todos como si nunca hubiese existido.

Las advertencias que el Speaker of the House, Newt Gingrich, hace sobre como la "maquinaria secular-socialista” representa una amenaza mortal para la supervivencia y los valores fundamentales de Estados Unidos, mantienen una vigencia hoy en día, y da vergüenza que la hayamos olvidado.

Fundamentalmente, la obra de Gingrich fue concebida como un manifiesto de acción política, distanciándose de la rigidez teórica que exige un tratado de filosofía política. Sin embargo, sus análisis agudos y previsiones certeras desenmascaran la peligrosa continuidad que existe entre la "máquina socialista-secular" estadounidense de los años 60 y la ideología de la nueva izquierda, con énfasis especial en las administraciones de Barack Obama.

A diferencia del analista demócrata David Axelrod, quien considera que vincular a Obama con Alinsky responde a una estrategia de polarización de la derecha, Gingrich sostiene una premisa más aclaratoria: la gestión el 44.º presidente de los Estados Unidos se basó en combinar, a cualquier precio, la ideología radical de Alinsky con la cultura de la corrupción implantada en la legislatura del estado de Illinois, y las estrategias de la burocracia gigantesca e ineficiente de Chicago.

Gringrich no subvalora el hilo conductor metodológico que conecta a Saul Alinsky con Barack Obama y los miembros de la organización Socialistas Demócratas de América (DSA), por considerarlos parte significativa de una trama en la historia de la organización comunitaria (community organizing) y de la izquierda pragmática estadounidense.

Sin embargo, Newt Gingrich da especial relevancia al hecho de que tanto Alinsky como Obama y los líderes actuales del DSA han reemplazado el debate intelectual clásico por estrategias de agitación, polarización y presión comunitaria para arrebatar el poder e instrumentalizar las instituciones democráticas y las fuerzas del orden del Estado.

De lo que sí está convencido Gingrich es que si la nueva izquierda radical consigue tomar el poder de las instituciones, la implementación de la agenda socialdemócrata transformaría a Estados Unidos en un modelo de tipo europeo, definido por la alta carga impositiva, el crecimiento desmedido del gasto público y el estrangulamiento económico derivado de la intervención del Estado.

Tras una revisión exhaustiva de registros históricos que documentan las primeras reuniones y conferencias vinculadas al DSA, Stanley Kurtz corroboró en su obra "Radical-in-Chief: Barack Obama and the Untold Story of American Socialism" que el pasado de Obama como organizador comunitario en Chicago estuvo profundamente entrelazado con una red de socialismo "sigiloso" (stealth socialism), utilizando las doctrinas de Alinsky como plataforma metodológica.

La instrumentalización de Obama de las estrategias de Alinsky fecundó el camino ideológico de los Socialistas Demócratas de América, pero también de los nuevos métodos revolucionarios de la ultraizquierda norteamericana. Y aunque algunos analistas descartan que exista una conexión histórica y conceptual entre el wokismo, la cultura de la cancelación, el progresismo y el comunismo fue durante la presidencia de Barack Obama cuando surgieron movimientos de gran impacto como Black Lives Matter (2013) y el estallido del #MeToo que adoptan elementos del neomarxismo.

El mantra del socialismo democrático le sirvió a Obama para legitimar su política. Entre 2013 y 2015 las universidades estadounidenses experimentaron un cambio radical. El concepto del activista intelectual militante frente al neutralismo académico comenzó a verse como un estandarte de lucha de la izquierda.

Bajo su mandato, la investigación histórica tenía que convertirse en una herramienta de transformación social y de visibilización de dinámicas de opresión. Comenzaron a institucionalizarse conceptos como los "espacios seguros" (safe spaces), las "alertas de activación" (trigger warnings) y la censura de conferencistas conservadores, dinámicas que luego se trasladaron al mundo corporativo y a los medios de prensa.

La historiadora y premio Pulitzer 2004, Anne Applebaum, ha trazado paralelismos explícitos señalando cómo la presión social que se vive actualmente en algunas instituciones académicas para castigar a profesores que cuestionan políticas de diversidad, equidad e inclusión, comparte dinámicas psicológicas similares a las purgas ideológicas y los procesos de delación observados en los regímenes totalitarios de la órbita soviética y en la Revolución Cultural de Mao Zedong.

Asimismo, los movimientos sociales antisistema actuales se presentan como continuación o reformulación del concepto de “revolución permanente” gramsciana.

La más reciente historiografía sobre el tema, dentro de la que destaca la obra de la escritora y analista política Helen Raleigh, llama la atención sobre el hecho de que las dinámicas de humillación pública en las instituciones de Estados Unidos, las disculpas forzadas (sesiones de autocrítica) y la pérdida del empleo por "herejías ideológicas", reproducen fielmente los métodos de control social maoístas.

Para muchos analistas políticos, fue con la llegada de Barack Obama al poder y, sobre todo, con la radicalización ideológica que se acentuó en la sociedad estadounidense durante la administración de Joe Biden, que comenzó una reformulación del marxismo cultural clásico dentro de la izquierda de Estados Unidos, injertada dentro del Partido Demócrata.

Curiosamente, el miedo al comunismo de algunos analistas de izquierda surge por la línea predominante del Partido Demócrata que más que liberal apuesta por el ascenso de figuras que entrelazan la identidad islámica con el socialismo democrático.

En este sentido, los análisis dentro de la izquierda estadounidense han dado un giro significativo. El auge de la llamada “política de identidad” (o identity politics) y el camuflaje del comunismo como código genético de una nueva izquierda (cultural y política) que utiliza la radicalización ideológica como una reconfiguración de la lucha de clases marxista tradicional, ha provocado que intelectuales progresistas lancen severas críticas contra la deriva de la izquierda reaccionaria y el progresismo liberal en Estados Unidos.

David Horowitz, exmiembro de la Nueva Izquierda convertido en analista conservador, ha documentado esta marcada tendencia en su obra "Barack Obama's Rules for Revolution: The Alinsky Model" en la que analiza cómo las 13 reglas tácticas de Alinsky (Rules for Radicals) moldearon la estrategia de comunicación y la toma de poder de la administración de Obama y grupos satélites como la Asociación de Organizaciones Comunitarias para la Reforma Ahora (ACORN).

No ver las conexiones ideológicas entre el marxismo, el neocomunismo, las tácticas de agitación social de Alinsky, la politización de las instituciones democráticas a cargo de Obama, el islamismo fundamentalista, el terrorismo callejero de Black Lives Matter, el antisemitismo, la guerra cultural y el progresismo antisistema del DSA, más que una broma, suena a manipulación premeditada.

Heredera o "rebranding" de la izquierda tradicional tras la Guerra Fría, la corriente del llamado “socialismo democrático” surge como pretexto para desvincularse del comunismo y, en opinión de algunos teóricos marxistas, hacer frente a una “derechización del liberalismo”.

Por consiguiente, se interpreta que el miedo al fascismo y a la extrema derecha está dirigido contra la línea predominante del Partido Republicano, que la extrema izquierda focaliza en el movimiento MAGA. En su libro “Capitalismo caníbal”, la filósofa de izquierda y profesora de filosofía en The New School en Nueva York, sostiene que fenómenos como el racismo, la homofobia y la persecución de migrantes no son meras batallas culturales abstractas, sino mecanismos económicos y políticos concretos indispensables llevados a cabo por la derecha para garantizar la acumulación de capital y salvar el capitalismo de su crisis final.

¿Todos estos hechos concretos reflejan una profunda transformación y reconfiguración interna en el Partido Demócrata?

Una investigación llevada a cabo por el analista político e investigador senior en el American Enterprise Institute (AEI), Ruy Teixeira, bajo el título de “The Democratic Party's Identity Crisis” (2024), intenta responder la pregunta. Teixeira describe el estado del partido como una crisis de identidad profunda. Explica que, más allá de la oposición conjunta a las políticas de Donald Trump, la organización carece de una plataforma unificada y se encuentra fragmentada debido a la intensa presión de las corrientes institucionales frente a las facciones que buscan desmantelar el orden político tradicional.

En tanto el centro político en Estados Unidos está sufriendo un desplazamiento drástico hacia la izquierda radical, en el debate político subyace un debate sobre la redefinición de la identidad del Partido Demócrata hacia posiciones alejadas del votante promedio.

Los analistas coinciden en que se trata de una pugna entre los defensores del modelo institucional y aquellos reformistas que pretenden transformar por completo los pilares del sistema -propiedad privada, separación de poderes y libertades individuales-, para reemplazarlos por una mayor intervención gubernamental en la economía y en la vida social, y una instrumentalización de la historia con fines partidistas para legitimar cambios profundos en el sistema político.

Por lo pronto, el acuerdo tácito que han alcanzado la izquierda radical y el Partido Demócrata para participar juntos, bajo las mismas siglas, en la política norteamericana podría suponer no sólo la certificación oficial de una próxima desaparición del partido Demócrata -otrora defensor del consenso y del sistema constitucional-, sino también el doloroso desatape ideológico del Partido de Woodrow Wilson.

Si el ascenso de la izquierda puede ser dañino para los centristas del Partido Demócrata, tampoco debería ser positivo para el Partido Republicano y mucho menos para la sociedad norteamericana.

Cabría preguntarse qué impacto podría tener este giro hacia la izquierda de los demócratas sobre la cohesión interna y el posicionamiento programático de la bancada republicana.

El Partido Demócrata ganó las recientes elecciones de medio término como consecuencia de la ambigua gestión del gobierno de Trump y el lastre estructural de una élite conservadora desconectada de las nuevas demandas sociales, incapaz de articular estrategias públicas de gobernanza y de reafirmarse en el ejercicio institucional de la política. Lo que quiere decir que, si tanto la administración actual como el partido republicano se equivocan en la elección de sus nuevos líderes que tendrán la responsabilidad de defender el futuro de esta nación, tendremos socialismo, comunismo y anticapitalismo en el poder indefinidamente.

Dadas las circunstancias actuales, el partido republicano necesita una profunda renovación. Ni JD Vance, John Thune, ni Mike Johnson, ni Joe Gruters y Steve Scalise sirven para continuar. Marco Rubio, Ron DeSantis y otros líderes políticos emergentes de los diferentes estados como Brandon Gill, Marsha Blackburn, Glenn Youngkin -por sólo citar algunos- tienen la responsabilidad de llevar a cabo el renacimiento del Partido Republicano. Pero creo que son, sobre todo, Rubio y DeSantis los más necesitados de encontrar y protagonizar su sitio en el nuevo y desafiante escenario.

(*) Periodista y consultor.