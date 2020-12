La AN bufa. ¿Qué viene después?

¿Y qué viene después?

Roca y Bustillos eran amigos inseparables. Además de compartir oficina, era habitual verlos juntos, a diario, en sus recorridos por los tribunales de la jurisdicción. Época en que, el suscrito cronista, estiraba horario como estudiante de Derecho y como amanuense del Juzgado 3° de Primera Instancia en lo Mercantil del Distrito Federal y Estado Miranda.

Cierto mediodía, a instancias de Bustillos, el juzgado en referencia se trasladó a los locales de la arepera “Caño Amarillo”, sita en las inmediaciones, a objeto de practicar un embargo preventivo. Sorpresivo que, apenas entrar al establecimiento, divisamos al Dr. Roca que como quien no quiere la cosa, de pie, al lado del mostrador, almorzaba (degustaba le hace más honor a la forma como la saboreaba) una tostada de cochino “con televisión”. Más sorpresivo, que los entrañables colegas, a pesar que literalmente se tropezaron, no intercambiasen saludos, ni expresión de su reconocida camaradería.

Al ser notificado de la medida judicial el dueño del establecimiento, un señor de inocultable origen portugués, armó un verdadero berrinche: “Eu nao deve nenguma (sic) letra do cambio, e esa firma (sic) que aparece, aí, nao e mía (sic)”.

El fementido deudor, en medio de sus justificables ira y terror, telefonea a su abogado de confianza. Imposible localizarlo. El letrado había salido a almorzar. Además, era viernes o sábado “chiquito”. No había entonces teléfonos celulares, aparatejos que hoy asolan la humanidad. En medio del escándalo que se armó en el establecimiento, el abogado Roca, quien ya iba por su tercera tostada, se acerca de manera parsimoniosa, segura, serena, con mucha autoridad, al epicentro de la gritería y se dirige al Sr. Joao Ferreira Da Silva que así se llamaba el embargado: “‘¿Qué problema tiene, señor? Yo soy abogado, tengo 50 años como litigante, puedo auxiliarlo, gratuitamente, en esta emergencia”. Asumida aquella defensa salvadora, a partir de ese momento, entre los abogados Roca y Bustillos, ahora examigos, hubo tres conatos de golpiza. El señor Ferreira De Silva daba gracias a Dios, por haberlo proveído de un defensor tan aguerrido. “Melhor do que meo próprio advogado”, se decía, el honesto Lusitano, para sus adentros.

Una vez, que intervino la policía municipal, para separar a los jurisperitos, ya trenzados en riña cuerpo a cuerpo, el contrapunteo “jurídico” entre los adversarios tomó un cariz menos pendenciero.

Bustillos, hizo lo que llamaremos “un primer alegato” al que Roca replicó:

A mi “defendido”, el señor Ferreira Da Silva, le consta colega Bustillos, que esta tarde he estado a punto asesinarlo. Pero visto su anterior alegato, no me queda más que darle la razón en este particular, aunque sea a regañadientes.

Dos réplicas sucesivas de Bustillos y las consiguientes contrarréplicas de Roca, idénticas, palabras más, palabras menos, que la antes transcrita.

De nada valieron señas y demás muecas de los presentes para advertirle el peligro. El laborioso Ferreira Da Silva, sintiéndose bien defendido, sin entender mucho, porque su castellano era menos que básico, suscribió un supuesto arreglo judicial que zanjaba el asunto, pero que terminó por causar la muerte mercantil de la entonces muy próspera “Arepera Caño Amarillo”.

Roca, Bustillos y el señor Ferreira Da Silva, me venían a la memoria, cuando me parece ver y oír las acaloradas discusiones y hasta riñas tumultuarias, que protagonizarán las bancadas gobierneras y “opositoras” en la venidera Asamblea Nacional: Combates bufos, previamente pactados, para alegrar a la galería, que desembocarán indefectiblemente, en el vertedero de la delincuencia política más ruinosa para la Nación.

Después de su mise en scéne de prevaricato, los abogados Roca y Bustillos, jamás, volvieron a ser vistos en predios judiciales. Unos, aseguraban que con lo esquilmado al señor Ferreira, se habrían largado a pasarlo gordo en la URSS, China, Cuba o, quizás, Turquía. Tengo para mí, que Ferreira De Silva, derrotado, arruinado antes de regresar a vivir a Madeira, los buscó y los encontró.

@omarestacio