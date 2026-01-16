La Conferencia Tricontinental y las contradicciones del "antiimperialismo" cubano.

Vijay Prashad, director ejecutivo de Tricontinental: Instituto de Investigación Social, en una entrevista del 10 de enero de 2026 titulada “Tricontinental de 1966, Cuba y el socialismo de liberación nacional”, afirma: “El socialismo no se trata de construir una sociedad socialista. El socialismo se trata de confrontar el imperialismo en nuestra época”. En la misma entrevista, lamenta el colapso de la Unión Soviética en 1991.

La Enciclopedia Británica define el imperialismo como la "política estatal, práctica o defensa de la extensión del poder y el dominio, especialmente mediante la adquisición territorial directa o mediante la obtención del control político y económico de otras áreas".

La Conferencia Tricontinental celebrada en La Habana del 3 al 16 de enero de 1966 y la fundación de la Organización para la Solidaridad de los Pueblos de Asia, África y América Latina (OSPAAL) fueron iniciativas que, durante seis décadas, brindaron apoyo a grupos revolucionarios y terroristas en todo el mundo con el objetivo declarado de luchar contra el imperialismo, pero en la práctica solo actuaron contra las democracias.

En otros escritos en los que he mencionado la Tricontinental, el enfoque se centraba en el terrorismo y la subversión que surgieron de ella, pero aquí me centraré en la hipocresía antiimperialista de La Habana.

Según los registros oficiales , participaron 500 personas de más de 80 países, además de una nutrida delegación de 200 observadores. Entre ellos se encontraban importantes delegaciones de Moscú y Pekín, dos potencias imperiales. En la práctica, esta “lucha contra el imperialismo” se centró en Estados Unidos y otras democracias de todo el mundo.

Estos “antiimperialistas” no condenaron la ocupación china del Tíbet, el genocidio de los uigures, los esfuerzos de Beijing por aislar y apoderarse de Taiwán, ni la iniciativa china de la Franja y la Ruta, que toma el control de los activos estratégicos de los países en desarrollo. Por el contrario, La Habana ha encabezado repetidamente los esfuerzos diplomáticos en las Naciones Unidas para defender las acciones de China que bloquean el escrutinio internacional. Según los registros oficiales, participaron 500 personas de más de 80 países, además de una nutrida delegación de 200 observadores. Entre ellos se encontraron importantes delegaciones de Moscú y Pekín, dos potencias imperiales. En la práctica, esta "lucha contra el imperialismo" se centró en Estados Unidos y otras democracias de todo el mundo. Sin embargo, cuando se trató del imperialismo ruso durante los siguientes 60 años, La Habana lo llevó al siguiente nivel. Siguen ayudando e instigando las iniciativas coloniales y neocoloniales de Moscú que llevan a cabo atrocidades que llegan al nivel de genocidio.

Esto contradice fundamentalmente el antiimperialismo declarado por La Habana, que fue uno de los principales objetivos de la Conferencia Tricontinental de 1966. A continuación, presentamos un breve resumen, parcial por razones de espacio.

La Habana tiene un historial de apoyo público a las aventuras imperialistas de Moscú, no solo de palabra, sino también con acciones concretas, con tropas sobre el terreno y con sangre en sus manos.

Checoslovaquia

Checoslovaquia, que en aquel entonces era un satélite soviético desde 1948, vivió la Primavera de Praga en 1968, un momento en que los reformadores del gobierno buscaron un socialismo con rostro humano. Este movimiento terminó el 21 de agosto de 1968 con la llegada de los tanques del Pacto de Varsovia por orden del líder soviético Leonid Brézhnev, seguida de una ocupación que aplastó las reformas. El 23 de agosto de 1968, Fidel Castro apoyó públicamente la invasión y la ocupación.

Afganistán

En enero de 1980, Fidel Castro anunció su apoyo a la invasión soviética de Afganistán el 24 de diciembre de 1979 . Esto situó a la dictadura cubana en una posición difícil en ese momento como líder del movimiento de los no alineados.

Etiopía

A pesar de las afirmaciones de La Habana de ser “antiimperialista”, las tropas cubanas lucharon junto a sus aliados rusos en Etiopía entre las décadas de 1970 y 1980 en un conflicto neocolonial. Moscú buscaba asegurar el acceso naval al Mar Rojo y bases militares en Etiopía. Fidel y Raúl Castro enviaron 17.000 soldados cubanos a Etiopía en 1977 para ayudar a Mengistu Haile Mariam a sofocar la resistencia en un genocidio. El número de etíopes asesinados por Mengistu y sus aliados cubanos oscila entre 225.000 y 317.000 . Más de un millón de etíopes murieron a causa de la hambruna provocada artificialmente. En 2006, Mengistu Haile Mariam fue condenado por genocidio. La condena se relacionó principalmente con la campaña del "Terror Rojo" (1976-1978), en la que las tropas cubanas fueron cómplices.

Ucrania

Cuba fue uno de los seis países del mundo que respaldaron la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia, territorio que arrebató a Ucrania en 2014. Cuando Moscú emprendió una segunda invasión para apoderarse de toda Ucrania, a partir del 24 de febrero de 2022, con el fin de restablecer su imperio, La Habana apoyó la operación. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, le dijo al presidente ruso, Vladimir Putin, durante su reunión del 9 de mayo de 2024 en Moscú : “Les deseamos a usted y a la Federación Rusa éxito en la ejecución de la operación militar especial”. Los informes de inteligencia ucranianos indican que hasta 25.000 cubanos fueron reclutados y que 7.000 están luchando actualmente en la guerra imperialista de Putin.

Los comunistas no se oponen al imperialismo cuando lo practican, sino que utilizan el término contra los regímenes no comunistas, con o sin fundamento, para promover su propia ideología. Niegan que un gobierno justo requiera el consentimiento de los gobernados.

Esto incluye no respetar el resultado de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 en Venezuela, que fueron reprimidas por la fuerza militar por Nicolás Maduro. Él presidió los asesinatos extrajudiciales de más de 19.000 venezolanos desde 2013 con la ayuda de decenas de miles de invasores cubanos para socavar la soberanía venezolana. Maduro se encuentra ahora en prisión en Estados Unidos, pero los opresores cubanos permanecen en el país.

Conclusión

Para encontrar un auténtico antiimperialismo, olvídense de Marx y Lenin, lean a Mark Twain y estudien la historia de la Liga Antiimperialista en Estados Unidos (1898-1920). Esta liga se inspiró en la Declaración de Independencia, el discurso de despedida de George Washington y el discurso de Gettysburg de Abraham Lincoln.

John Suarez es el director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre. Fue oficial de programas para América Latina en Freedom House. Ha testificado sobre temas de derechos humanos en Cuba ante el Congreso de los Estados Unidos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, DC.