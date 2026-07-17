viernes 17  de  julio 2026
OPINIÓN

La dama promesa contra los nietos de la bestia biranense

El presidente Trump hizo algo muy sui generis en sus discursos por la independencia de EEUU, comentó sobre Teddy Roosevelt y Cuba, así como una crítica irrebatible al comunismo

Oscar Elías Biscet Autor
Diario las Américas | OSCAR ELÍAS BISCET
Por OSCAR ELÍAS BISCET

Los tres jinetes malsanos comunistas trasmutaron sus ropas de verde olivo y vistieron de ropa exclusiva glamurosa, de las grandes boutiques. Los militarotes de verde olivo no pudieron ocultar su preferido color soviético y con la ayuda de estos instauraron una sociedad unipartidista y la centralización planificada de la economía, un pueblo uniformado. Así estuvieron toda la vida por generaciones hasta exprimir el último centavo y dejar en lágrimas al país.

Uno de los planes de los carniceros de Birán, Fidel y Raúl Castro, fue preparar el tránsito de su sistema fracasado y agotado para un momento después de terminar sus estancias de gobernación en el país, sin perder su posición dominante en el gobierno, como Partido Comunista (PCC) y aunque llevaban las mismas ropas militares y la negación pública de la posesión de dinero, sus nietos pasaron a la exposición de sus codicias en el habla, la vestimenta y otros placeres, mientras la gente común está hambrienta y en la miseria.

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Este plan de liberación capitalista de parte de la economía, un ardí muy viejo pero embaucador, recuerda al engaño perpetrado por Fidel Castro al inicio de su revolución más verde que las palmas y, sin embargo, algunos siguen cayendo en la misma trampa perversa, a sabiendas de que es salvar al socialismo, con la presencia permanente en el poder del Partido Comunista, ahora con sus nietos.

Los tres jinetes malsanos son la descendencia directa de la astucia comunista, llevando en sí mismos la mentira, el engaño y la opresión de aquel antiguo personaje de la finca Birán. Pudieran catalogarse en las tres serpientes depredadoras que buscan neutralizar a su víctima: la cobra real, la boa y la víbora escupidora.

Las serpientes, antes de matar, primero encantan a su presa y confunden a muchos que se creen avezados en el tema. Tal es la maestría viperina de los tres nietos de Fidel y Raúl: Óscar Pérez-Oliva Fraga, Raúl Guillermo Rodríguez Castro (El Cangrejo) y Sandro Castro.

En estos últimos días, ha aumentado la represión del régimen castrocomunista; pudiera relacionarse con la jornada cívica del 11J, pero existe la posibilidad de enmascaramiento de la situación expuesta por los tres nietos de los Castro, en especial, la entrevista concedida por Raúl Guillermo al medio USA Today y, de esta, la urgente reunión solicitada por la tiranía castrosocialista en la ONU.

Asimismo, se asocia a la descripción de un post sobre el espía y asesino de los pilotos humanistas, en la conspiración del esbirro Gerardo Hernández Nordelo; quizás mucho más en relación con la entrevista al medio estadounidense del guardaespaldas de Castro fue la acción de extrema crueldad en la detención de una voz juvenil, de fe, esperanza y libertad para su pueblo.

La dama de Orleans cubana o la heroína Débora, profeta y jueza; ahora bien, ella solo obra con la fuerza poderosa del verbo, asociada al amor y la pureza que nos recuerda a la cándida Sofía chipriota; aunque en esta ocasión no permitiremos al Trajano comunista arrebatarles sus hijas, Fe, Esperanza y Caridad, y tampoco su salud y vida. Una mujer vigorosa de la modernidad, heroica y con los conceptos de sabiduría y bondad en sus acciones y nombres: Ana Sofía (Anna Bensi).

En los días del festejo de los 250 años de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y la Revolución Americana, 1776, el presidente Donald Trump realizó varios discursos a la nación. Estos fueron: En la inauguración de la Biblioteca Presidencial Theodore Roosevelt, en Dakota del Norte, 3 de julio de 2026; este mismo día en la noche, en el Monumento Nacional del Monte Rushmore, en Keystone, Dakota del Sur y en el National Mall, de Washington, DC, el 4 de julio de 2026.

El presidente Trump hizo algo muy sui generis en sus discursos por la independencia de EEUU, comentó sobre Teddy Roosevelt y Cuba, así como una crítica irrebatible al comunismo.

Trump expuso la presencia de la libertad, la justicia, el autogobierno y una prosperidad floreciente en el país durante la aún vigente Revolución Americana y condenó las fuerzas malignas que desean destruir este bienestar, el comunismo y lo definió un cáncer, un enemigo mortal para la libertad americana.

El hombre de fe comentó a su condiscípulo, ya la profecía está cumplida para la isla castrista (Jeremías 6: 19 y 14: 12; Ezequiel 4: 16-17 y 21: 9 y 11) solo falta el paradigma de Teddy y sus Jinetes Rudos para la derrota total del régimen tiránico castrocomunista, al estilo concluyente del socialismo hitleriano, en una rendición incondicional y liberación del pueblo.

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