La Esquinita de Reme

*El presidente del Partido Demócrata, Tom Pérez, lucia como un pelotero sin pelota, cuando una periodista de Univisión le preguntó qué iba a hacer su partido frente al aumento del desempleo entre los hispanos durante la administración de Trump. Tom, que no es muy brillante, no supo contestar y lanzó un ataque contra este que no tenía “ni pies ni cabeza”. Bueno, esperemos al 2020 para ver quién es el candidato demócrata y que tendrán que decir.