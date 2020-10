La esquinita de Reme

*El exgobernador de New Jersey Chris Christie está hospitalizado con COVID-19. Christie estuvo trabajando con Trump en la preparación del debate de la semana pasada. ¡Esperamos tenga una pronta recuperación! Es un magnífico servidor público.

*El senador republicano de North Carolina Thom Tillis tiene una dura pelea con el demócrata Cal Cunningham. Ahora aparecen textos enviados por el aspirante demócrata a la esposa de un militar en la que invita a pasar “una noche de amor” lo antes posible. Si seguimos viviendo en un mundo normal este abogado casado y padre de dos niños no debe ganar ese importante escaño.

*Biden vino a La Pequeña Habana a hacer campaña pero La Pequeña Habana no fue a Biden. Aunque ha gastado una fortuna en propaganda, organización, etc., los números y el entusiasmo no están con él. Si los demócratas tienen algún embullo es por el odio a Trump, no por amor a Biden. ¡Qué lamentable!

*El senador republicano de Pennsylvania Pat Toomey anunció que no se reelegirá en 2022 cuando termine su mandato. Toomey ha sido un buen senador y solo lleva dos períodos en el Senado. Trabaja fuerte y es parte de los Comité de Banca, Housing and Urban Affairs, Presupuesto y Finanzas. Es graduado de Harvard y funciono como banquero de inversiones.

*Biden se olvidó del colegio al que había asistido y anunció que fue a una escuela predominantemente de afroamericanos. ¡Ay bendito...que tostado está!

*James Comey perdió totalmente la memoria en su presentación en el Senado y se le olvidó casi todo lo de la investigación de la colusión con Rusia. ¡Qué pena que un hombre joven esté sufriendo de la misma enfermedad que Biden y la olvidadiza de Bengasi!

*Fox quiere burlarse de los televidentes republicanos. Chris Wallace, que fue el principal enemigo de Trump en el debate con Biden, apareció el viernes en todos los programas de la televisora, de 2 a 7 de la noche, comentando sarcásticamente de la enfermedad de Trump. ¡Si no quieres sopa...tres tazas!

*El número de mentiras que dice Biden diariamente crece y crece. El haber dicho que más de 6.000 militares habían muerto del COVID-19 estremeció a muchos, pero la prensa complaciente lo ignoró. La realidad es que solo siete militares han muerto. ¡Increíble!

*Aunque se supone que los debates presidenciales sean moderados por personas que hayan demostrado independencia en el 2020, el primer debate fue controlado por una persona que ha demostrado una enorme animosidad contra el presidente Trump. El segundo debate que se celebrará en Miami el 15 de octubre (si el Presidente está libre del COVID-19) será moderado por alguien con una relación personal con Joe Biden que inclusive trabajo con él. Se trata de Steve Scully, de C-Span. ¡Muy problemático!

*Frase del momento: El COVID-19 se cura. La demencia no.

*Como dicen los españoles: ¡Éramos pocos y parió la abuela! Varios conocidos demócratas salieron en Facebook pidiendo la muerte de Donald y Melania Trump por coronavirus. Que diferente a la actuación de los republicanos ante el fallecimiento de la magistrada Ginsburg. El odio es tan grande que no los deja reaccionar como buenos seres humanos.

*El desempleo bajó de 8.4% a 7.9 % y vamos en camino de una recuperación total, aunque más lenta de lo que el presidente Trump había previsto. Aún hay muchos estados completamente cerrados y negocios que no pueden operar como debieran. Esperamos que después de noviembre 3 consigamos mejores números, ya que los gobernadores demócratas no tendrán que usar la apertura como un arma política.

*Dos informaciones negativas de trabajo en esta semana: American Airlines tuvo que retirar a 19.000 empleados y Disney anuncia 28.000 entre Florida y California. Ya después que salgan las vacunas el público viajará de nuevo y las familias visitarán a Disney. ¡Ahora hay preocupación!

*Un hombre le dice a otro: “Oye Shavron pásame otro champú”. “Pero Diskel si en el baño hay uno nuevecito”. “Si hombre. Lo sé, pero este dice que es para cabello seco y yo ya me mojé el mío”.