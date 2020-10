La Esquinita de Reme

*Muchas felicidades a nuestra amiga Nilda Pedrosa en su importante nombramiento como Under Secretary of State for Public Diplomacy and Public Affairs del Departamento de Estado. Nilda es la mujer hispana más alta en el Dpto. de Estado. Graduada de FIU, siempre ha tenido un interés especial en los asuntos de nuestro hemisferio y en la libertad de Cuba, Nicaragua y Venezuela. ¡Felicidades querida Nilda!

*Biden ha demostrado una falta de respeto total con el pueblo estadounidense al decir que “no tiene por qué contestar ahora si va a llenar la Corte Suprema con jueces liberales”. Claro que los votantes tienen que saber qué piensa hacer de resultar electo.

*A menos de un mes de las elecciones la princesa Pelosi sorprende a todos al invocar la Enmienda 25, que le permitiría al Congreso remover al Presidente en funciones en caso de enfermedad o incapacidad mental. No hay duda de que esta enmienda está diseñada para tratar de salir de Trump o hacer a Kamala Harris presidente de los Estados Unidos. ¡Agárrense la peluca!

*El debate vicepresidencial fue una bendición! Mike Pence estuvo en control todo el tiempo demostrando su capacidad y dominio de los temas. Kamala Harris se confundió de evento y creía estaba en un show de Desi y Lucy riéndose todo el tiempo y haciendo muecas y movimientos con su cabeza que a veces nos preocupaba que fuera a desnucarse. Sacamos en conclusión que los demócratas van a aumentar los impuestos y rellenar la Corte Suprema con jueces liberales. Aunque la Kamala no quiso contestar a pesar de las claras preguntas, el Sr Biden posteriormente remató el asunto al decir que no contestaría hasta después de las elecciones. Para los que le han dado publicidad a la mosca que estuvo en la cabeza de Pence, por cerca de un minuto, les decimos que está mosca no era ni más fea ni más grande que la que se le posó a Obama en dos ocasiones y a Hillary en una.

*Nunca se había visto que la Comisión de Debates Presidenciales cambiara las reglas de los mismos en medio de la campaña electoral y después de transcurridos dos. ¡A Trump le ha caído comején en el piano! Una colusión rusa inventada y pagada por Hillary completamente falsa, un juicio político promovido por la Pelosi con sus tenientes generales Nadler y Schiff, un COVID-19 regalo del Partido Comunista de China y ahora la enmienda 25 que está lanzando la princesa Pelosi a menos de un mes de las elecciones para tratar de removerlo de la Casa Blanca y de paso asegurarse que de enferme Biden pase Kamala a la presidencia.

*Es increíble que nadie en la prensa (a excepción de algunos programas nocturnos de Fox News) esté cubriendo el escándalo que señala a Hillary Clinton como la autora intelectual y material de la colusión rusa, que llevó tres años de investigaciones, insinuaciones y mentiras en todos los canales de TV y prensa radial y escrita. Ahora aparecieron los documentos que prueban esta conspiración. ¡Penoso!

*Jane Fonda, la traidora que fue a Viet Nam a tratar de desmoralizar a nuestros soldados y que se subió en tanquetas de los comunistas vietnamitas para arengarlos a que desertaran es hoy parte del equipo presidencial de Biden/Harris. En declaraciones a la prensa dijo “el Covid-19 es un regalo de Dios para la izquierda”. Me imagino que querrá decir un regalo del diablo porque Dios no manda pandemias. Realmente no es solamente despreciable y traidora pero también es baja y repulsiva.

*Un ladrón enmascarado entró en casa de Pepito y despertó al papá que dormía. El ladrón le dijo: “¡Busco dinero!” Manolo (el papá de Pepito) respondió: “¡Qué buena idea! ¡Espera a que encienda la luz y buscamos juntos!”