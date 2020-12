La esquinita de Reme

*Una de las dos mentirosas de Bengasi, Susan Rice, acaba de renunciar a la junta de directores de Netflix para aceptar el cargo propuesto al gabinete de la Casa Blanca de Joe Biden. ¡Bingo!

*Aunque no es sorpresa por su historia de selecciones de dictadores y corruptos líderes, si es ridículo que la revista Time haya seleccionado a Joe Biden y Kamala Harris como las personas del año, sin haber hecho algo para otorgarles esta “distinción”. Más o menos es como el Premio Nobel al expresidente Barack Obama. No olvidemos que en el pasado la selección recayó en personajillos como Hitler, Stalin, Fidel Castro y otros.

*Aparentemente, las investigaciones federales contra Hunter Biden no se limitan a él. También está siendo investigado James Biden, el hermano de Joe. En las próximas semanas sabremos si estos asuntos tendrán seriedad o serán engavetadas.

*Patrick Gaspard, presidente de Open Society Foundation, y de nacionalidad congolesa, está siendo considerado por Joe Biden para secretario del Trabajo. Gaspard anunció su decisión de terminar como presidente de la mencionada fundación a finales de diciembre. Esta organización fue fundada por George Soros en 1979 y sigue siendo controlada por el señor.

*Biden está llenando las posiciones de su gobierno con personas de color. Un par de hispanos también han sido nombrados. Si eres hombre o mujer blanca estás ‘discriminado’.

*Matt Schlapp es el presidente de la Unión Conservadora Americana, quien ha estado en Nevada reportando las discrepancias de las elecciones presidenciales. Ahora comenta que 1.500 personas muertas supuestamente “votaron” en Nevada y que 42.248 votantes lo hicieron más de una vez. Están presentando una demanda esta semana. Matt está casado con la cubana Mercy Viana.

*Eric Swalwell es un congresista demócrata que representa el distrito 15 de California. Fue uno de los que más vociferó contra Trump diciendo que estaba “enredado” con los rusos. Ahora parece que “el enredado” es él, pero con los chinos, a través de una espía con la que aparentemente tenía una relación romántica. Swalwell es miembro del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes.

*Una señora cuenta: “Mi esposo y yo estábamos ya listos para irnos a una fiesta. Prendí la lucecita de noche y la contestadora. Tapé la jaula del loro, saqué la gata al patio y pedí un taxi al sitio más cercano. El taxi llegó rápido. Cuando abrí la puerta que da a la calle para salir, la gata que estaba en el patio se metió como bólido en la casa, y como no podemos dejarla adentro, porque siempre trata de comerse al loro, regresé para atraparla y sacarla nuevamente al patio. La muy pilla cuando me vio subió rapidísimo las escaleras y la tuve que perseguir. Mientras tanto, mi esposo se sentó en el taxi, y como en general no quiere que nadie, ni el taxista, sepa que no habrá nadie en la casa durante toda la noche por la inseguridad tremenda, le dijo al chófer: ‘Mi esposa viene enseguida. Subió a despedirse de mi mamá’. Unos minutos después, subo al taxi y le digo al taxista: ‘Perdón por la tardanza’, y mientras el taxi arrancaba comenté en voz alta: ‘La muy estúpida estaba escondida debajo de la cama. La tuve que enlazar con una soga para sacarla. Trató de escaparse, pero la agarré por el cuello le di unas sacudidas para que se calmara pero comenzó a revolverse como loca... La tuve que envolver con una cobija porque la desgraciada me quería rasguñar... ¡Y funcionó!... Para evitar que se escapara la arrastré del trasero por todas las escaleras y finalmente la tiré al patio. Es un problema tener que batallar con ella cada vez que salimos’. Entonces, los ojos de mi marido se abrieron desmesuradamente , y el taxista chocó contra un auto que estaba estacionado”.