La Esquinita de Reme

*Aunque Merrick Garland y la Casa Blanca aseguran de la imparcialidad del juez Jack Smith nombrado para investigar a Trump y la documentación de Mar-a-Lago, así como los acontecimientos del 6 de enero, se acaba de publicar que la esposa de éste, Katy Chevigny, fue una generosa contribuyente a la campaña de Joe Biden por la presidencia, y además fue la autora del documental de Netflix Becoming sobre Michelle Obama. Ella es una laureada productora que se casó en segundas nupcias con Jack Smith. ¡Que viva la imparcialidad!

*La organización Disney y su junta de directores “eliminaron” al problemático presidente Bob Chapek y lo reemplazaron con el anterior jefe ejecutivo, Bob Iger. ¡Buena movida!

*Para esperar el año habrá muchas fiestas, pero una que desde ahora garantiza alegría, buena comida y excelente música es el show de Malena Burke y su orquesta. De invitada especial estará Lena Burke. En el Renaissance Ballroom, 2340 SW 32 Avenue, Miami. Para informes y reservaciones 305-445-1313 y 305-807-8376. ¡No se lo pierda!

*Hebe de Bonafini, de las madres de la plaza de Mayo, en Argentina, de triste recordación por su infame brindis con champagne cuando derribaron las torres gemelas en New York, murió en Buenos Aires. La admiradora de Fidel Castro y de todos los asesinos comunistas será recordada como alguien destructivo.

*Kevin McCarthy anunció que “sacará a la congresista Ilhan Omar del Comité de Relaciones Exteriores “por su actitud antisemita y antiestadounidense”. También anuncia medidas contra Eric Swalwell el de las relaciones amorosas con la espía china. ¡Ojalá lo logre!

*Elon Musk autorizó el reingreso de Donald Trump en Twitter después de haber realizado una encuesta entre sus participantes. Si éste quiere o no usar este medio es completamente opcional, pero no tendrá restricción alguna para hacerlo. Musk ha roto más barreras de lo que nadie hubiese creído. Tiene fuerte crítica de los liberales, pero está haciendo de Twitter un medio al que todos pueden acudir.

*El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, anunció un aumento de 15.3% en el número de visitantes a la Florida: 104.5 millones de personas que han venido a nuestro Estado durante 2022 . ¡Muy bueno!

*Los gobiernos demócratas de Estados Unidos (con algunas excepciones) han traicionado al pueblo de Cuba y han “jugado a los yakis” con los tiranos. Biden está copiando al carbón lo que hizo Obama. Le falta viajar a la Isla y bailar un danzón con Liz Cuesta, la esposa de Díaz Canel. ¡Qué asco!

*Lauren Boebert, la floridana que se mudó hace años a Colorado y que ha sido congresista republicana, ganó las elecciones de medio término y volverá a Washington a representar el distrito 3. Nació en Orlando en 1986. Está casada y es miembro del Comité de Presupuestos. Víctima de los constantes ataques de los progresistas.

*La supuesta retirada de la princesa Pelosi de líder de los demócratas en la Cámara de Representantes es un poco hollywoodense. Se retira, pero se queda debilitando al nuevo jefe indio. Con más de 20 años usando un puño fuerte para todas las decisiones veremos a los demócratas seguir besándole el anillo a la esposa de Paul. Se va de jefe, pero se queda para dirigir, influenciar y manipular.

*La prensa liberal está obsesionada con una posible “bronquita” entre Trump y DeSantis por la carrera presidencial en el 2024. DeSantis es extremadamente inteligente para darles la oportunidad y no va a pelear con Trump en estos momentos. Su prioridad es Florida.

*Migdalia va a un famoso cirujano plástico y le dice: “Doctor, vengo a que me quite 30 años”. “Señora, qué pena, pero yo no puedo hacer eso. Ahora bien, le voy a dar una tarjeta para que vaya a ver a Salomón Stone”. “¿Y ese es otro cirujano plástico?” preguntó Migdalia. “No, él lo que hace es certificados de nacimientos falsos”.