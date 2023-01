La Esquinita de Reme

* Kevin McCarthy , el nuevo presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, invitó al presidente Joe Biden a presentar su Estado de la Unión el martes 7 de febrero. ¡Ahí no veremos a una loca de arrebato rompiendo el brillante discurso que dio el expresidente Donald Trump en frente de todo el mundo!

*Siguen apareciendo materiales clasificados del Gobierno en la residencia del presidente Biden en Delaware. Luce mal, huele mal y pinta mal. A veces pienso que es alguien muy cercano a él que destapó la olla de presión para que no se postule en el 2024. Los republicanos no tienen acceso a su casa ni a su garaje. ¡No parece nada serio ni normal!

*Los republicanos perdieron el Senado por falta de recursos económicos. La ausencia de fondos en las campañas fue evidente y no todos los candidatos eran de la talla de Marco Rubio, quien ganó con una votación extraordinaria, a pesar de que su oponente gastó mucho más dinero que él. Por ejemplo, en Georgia, Walker tuvo una bolsa de 73 millones de dólares contra los 150 de Warnock. En Pennsylvania, el afamado Dr. Oz solo llegó a 50 millones (mucho fue inclusive dinero que el mismo aportó a su campaña) contra 75 millones del “extraño homeless” de Fetterman. En Arizona, donde Masters fue totalmente abandonado por el Partido Republicano, este solo pudo conseguir 14 millones contra 88 millones del candidato demócrata. Por último, en Nevada el candidato Laxalt tuvo para competir 18 millones contra 64 de la Cortez Masto. ¡Una vergüenza total para los republicanos!

*El exgobernador de Nebraska Pete Ricketts ha sido nombrado por el actual gobernador para reemplazar en el Senado a Ben Sasse, quien renunció para ser presidente de la Universidad de la Florida. ¡Muchos éxitos le deseamos al senador Ricketts!

*Murió a los 54 años la única hija de Elvia Presley, Lisa Marie Presley. Sufrió un infarto del que no pudo sobrevivir. ¡Descanse en paz!

*Si usted vive en Colombia o Sur América, ya se sabe de memoria la nueva canción de Shakira donde limpia el piso con Piqué. Si usted vive en España ya conoce toda la vida y milagros de Isabelita Preysler, de su hija Tamara Falco y el novio y del Nobel de Literatura, Vargas Llosa. Según dicen Vargas Llosa está feliz porque ahora podrá escribir más libros sin tener que estar en fiestas con gente que le aburren. Si usted vive en Estados Unidos ya se enteró que Hunter Biden no quiere que su hija use su apellido. El padre “dejó abandonados” documentos clasificados en tres lugares diferentes, incluyendo el garaje donde guarda su convertible, mientras Harry y Meghan siguen desprestigiando al rey y la reina del Reino Unido. ¡Que semanita para noticias cursi!

*Parte de la Calle Aragón en Coral Gables ahora es “Nino Pernetti Way”. El querido propietario del popular Caffe Abbracci murió de las secuelas del COVID el año pasado y la ciudad de Coral Gables quiso honrar su memoria nombrando una calle con su nombre. Su esposa Marlén y sus hijas Tatiana y Katerina estuvieron presentes y agradecieron a todos por el cariño que siempre le profesaron a Nino. El restaurante sigue operando con el liderazgo de la familia y los leales empleados que acompañaron a Nino por más de 30 años.

*La famosa artista italiana Gina Lollobrigida, considerada como la estrella más bella de la pantalla, murió en Roma a los 95 años. ¡Que en Paz descanse!

*Chris Sununu, el gobernador de New Hampshire, declaró a CNN que él no está aspirando a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano en el 2024 pero un PAC que lo favorece está en acción en varios estados. Cómo dicen en Galicia: “no queiro no queiro pero échamelo en el sombreiro”.

*El Tribunal Supremo decidió mantener el Título 42 que demora la entrada de muchos inmigrantes en Estados Unidos. Las tres jueces izquierdistas Ketanji Brown Jackson, Elena Kagan y Sonia Sotomayor fueron acompañadas por el juez conservador Neil Gorsuch. Habrá discusiones y presentaciones orales el próximo año frente al máximo tribunal del país.

*Constantino de Grecia, hermano de Doña Sofía, la reina emérita de España, falleció. El actual rey de España, Felipe VI, y la reina Letizia estuvieron presentes en los funerales en Atenas. ¡Que en paz descanse!

*Mariquita y Simposio van montados en una burra. “Mira Simposio, ¿cómo es esto de la reencarnación?” “Mariquita, ¿Ves aquella vaca? Puede ser tu tía en su nueva vida. ¿Y aquellos puercos? ¡Pueden ser tus tíos! “ Mariquita se echa a llorar y le dice a Simposio: “Me siento muy, muy triste porque a lo mejor venimos montados en tú madre”.