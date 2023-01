La Esquinita de Reme

*Volvió Ninoska Pérez Castellón, la voz más combativa del exilio, a la radio de Miami a través de la Nueva Poderosa 670 AM. Después de más de 25 años en Radio Mambí, Ninoska renunció a seguir transmitiendo desde esa emisora, que horas antes había pasado oficialmente a manos de “los ahijados de George Soros”, al que el New York Post califica como el hombre más peligroso de América. Demostrando su valentía y sus principios Ninoska solo avisó a sus oyentes que volvería. ¡Y volvió! Y como prometimos a nuestros lectores y oyentes, La Esquinita comenzará a transmitirse desde el próximo lunes 30 en su horario habitual de la 1:30 pm. Ahora por la 670 AM. ¡Los esperamos!