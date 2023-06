La Esquinita de Reme

*El expresidente Donald Trump fue recibido con mucho cariño y apoyo por los hispanos de Miami, cuando se presentó ante la corte federal para ser instruido de cargos. Su visita posterior al histórico Versailles fue muy aplaudida. Viendo las imágenes comprendemos que Jack Smith fue nombrado con el único propósito de “fumigar a Trump”. No hay duda de que esto es un movimiento político tratando de frenar al candidato que está en primer lugar entre todos los republicanos. Si triunfan después puede venir DeSantis y otros. ¿Demostrarán los miembros del jurado la inocencia del expresidente?

*El súper izquierdista y socialista George Soros le pasó el control del imperio Soros (valorado en más de 25.000 millones de dólares) a su hijo menor Alexander Soros, de 37 años, según se informó. Alex, aparentemente, es todavía más liberal que su padre de 92 años y tiene reservado 125 millones para las campañas políticas de los zurdos y rosados a través de un súper PAC.

*La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), dictaminó que la muerte del líder opositor cubano Oswaldo Paya y el joven activista Harold Cepero fue, probablemente, obra de agentes estatales cubanos como se había denunciado desde hace años. No hay duda de que el Gobierno comunista tiene responsabilidad en esas muertes.

*Chuck Grassley es definitivamente uno de los más serios y capaces senadores en DC. Cuando en esta semana expuso a los Biden por su traicionero acto de recibir grandes cantidades de dinero de empresas de Ucrania, suponíamos que toda la prensa cubriera este horrible acto de corrupción. El FBI aparentemente está enterado de todo y tiene documentación que lo confirma. ¡Espantoso!

*La fiscal general de la Florida, Ashley Moody, declaró que el fiscal general de la Nación, Merrick Garland, había cometido un grave error al ponerle 37 cargos criminales al expresidente Donald Trump. Algo inaudito.

*Fred Ryan, publisher y CEO de The Washington Post, anunció que se va en agosto del periódico para pasar a dirigir el Ronald Reagan Presidential Foundation. Esperemos tenga más éxitos allí que en el WP.

*Cuba tiene una base de espionaje china a 90 millas de Estados Unidos. Por esta base los chinos pagan a Cuba miles de millones de dólares. Según The Wall Street Journal, la instalación de espionaje permitiría a las agencias de inteligencia china monitorear el tráfico de barcos y las comunicaciones electrónicas en toda la región suroeste de USA donde se encuentra el Comando Sur entre otras instalaciones militares. La actual administración no puede aceptar esta situación. Biden tiene que reaccionar porque no podemos poner la seguridad de este país en una batidora. Afortunadamente los senadores Rick Scott y Marco Rubio están exigiendo acción. Estamos en crisis con Biden/Harris; y todavía nos quedan 20 meses con ellos.

*El exvicepresidente Mike Pence anunció su aspiración presidencial haciendo un recuento de los muchos éxitos del expresidente Trump antes de describir los hechos del 6 de enero que separaron a ambos líderes. Pence se refirió a los acontecimientos del Capitolio como “un día trágico en la vida de nuestra nación”. Además, dijo que Trump lo forzó a seleccionar entre él y la Constitución. Agregó que siempre defendería la Constitución. Mike Pence fue congresista por Indiana del 2001 al 2013 y gobernador de su Estado del 2013 al 2017. El día de su anuncio cumplía 64 años.

*La campaña de Trump gastó en anuncios contra DeSantis más de 15.3 millones de dólares antes de que DeSantis anunciara su aspiración. Una cantidad récord en política. *El oscuro gobernador de North Dakota, Doug Burgum, anunció su aspiración presidencial. Ya son 12 los candidatos republicanos dándole un “alivio” a Trump. Mientras más candidatos, más fácil será la selección de Trump como finalista porque más se dividirán los votantes.

*El presidente, iraní Ebrahim Raisi, visitó Cuba, Nicaragua y Venezuela. Irán quiere aumentar su presencia e influencia en estos tres países.

*La gran noticia deportiva para Miami es que el astro mundial Lionel Messi vendrá a jugar a nuestra ciudad la próxima temporada, con el Inter Miami CF. Realmente, un éxito tremendo para los que vivimos aquí.