La Esquinita de Reme

*Vivek Ramaswany, el locuaz candidato presidencial republicano, suspendió sus anuncios en Iowa dando a entender que no tenía posibilidades de éxito en ese Estado. Muchos piensan que Vivek, que desde el primer momento ha protegido a Donald Trump, está aspirando a que lo nombren candidato vicepresidencial. Hay muchas recomendaciones para esa posición desde Ted Cruz, Mike Huckabee y su hija Sarah Sanders Huckabee, Tucker Carlson, la gobernadora de South Dakota Kristi Noem, la excandidata demócrata Tulsi Gabbard, su actual competidora Nikki Haley y muchos otros. Esa decisión solamente la hará Trump en el momento oportuno.

*Se anuncian temperaturas bajas para el 31 de diciembre y 1 de enero en Miami. Abríguense bien y tomen chocolate caliente con churros si no consumen bebidas alcohólicas.

*Los residentes estadounidenses nacieron principalmente en ocho estados de la Unión Americana. Interesante que Virginia es el que más presidentes vio nacer con ocho. Seguido de Ohio con siete, New York con cinco, Massachusetts con cuatro. Texas con dos, North Carolina con dos, Pennsylvania también con dos y finalmente Vermont con dos. Aunque Florida aún no tiene un presidente, a lo mejor en los próximos años lo logramos.

*El último Gallup Poll enseña que Biden es el presidente con el más bajo número de aprobación de todos los presidentes estadounidenses en los últimos 50 años. Malas perspectivas antes de un año de elecciones. ¡Un presidente que obtuvo 81 millones de votos!

*La crisis de las fronteras continúa creando una seria situación en los Estados Unidos. La cantidad de ilegales entrando diariamente ha roto todas las cifras anteriores. El Gobierno de Biden tiene “un relajo” en Estados Unidos que nunca se había visto antes. Millones de personas sin saberse quienes son ni que vienen a hacer. Algo que ya deja de ser preocupante para convertirse en una afrenta a la estabilidad del país. Sin duda alguna, Biden está poniendo en riesgo a los Estados Unidos y sus ciudadanos. En esta semana salió publicado en The New York Post una foto en primera página con miles de personas en caravana para entrar en Estados Unidos antes del 31 de diciembre. ¡Que escándalo!

*El aeropuerto de Singapur ha sido seleccionado como el mejor del mundo. Todo tipo de facilidades y restaurantes de tres estrellas Michelin. Un placer para los viajeros que tienen que utilizarlo. Nada igual a este aeropuerto en el resto del mundo.

*Por años Ortanique on the Mile era uno de los restaurantes favoritos de los residentes de Coral Gables y su chef y propietaria Cindy Hutson la estrella de la buena comida en el área. Pero llegó “el desbarajuste de Miracle Mile”, que se demoró años para terminar la calle y el restaurante de Cindy, que estaba al lado del cine Miracle, fue altamente afectado. Después vino la pandemia y muchos problemas más, terminando, siendo cerrado. Hace tres o cuatro semanas nos enteramos de que Cindy había abierto un pop up en Ponce de León, dentro del MK restaurant que operaría tres noches a la semana por tres meses. Finalmente, fuimos en este fin de semana, con mucha nostalgia y recordando a muchos que ya no están con nosotros. Fue algo maravilloso y tuvimos el gusto de ver a Cindy, a su esposo y otros empleados del antiguo Ortanique. Cierra en una semana, pero promete volver a abrir en marzo 2024. ¡Buena suerte!

*Nuestras felicitaciones más entusiastas por el nuevo año para todos los lectores de La Esquinita de Reme en el DIARIO LAS AMÉRICAS. Que tengan un 2024 lleno de felicidad, salud y prosperidad. ¡Les enviamos un abrazo a todos!

*Le dice Rosaura a su hija Damaris: “¿Qué te pasa hijita, que estás tan triste?” “Mamá, es que ni marido se fue ayer a comprar arroz y aún no ha vuelto”. “¡Ay, hija no te preocupes por el arroz y ponte a hacer espaguetis!