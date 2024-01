La Esquinita de Reme

*Una sería investigación se está llevando a cabo en Upstate New York, donde un vehículo cargado con explosivos era dirigido a un concierto de música rock a las 12:50 de la mañana del primero de año. El concierto se estaba celebrando en el Kodak Center en Rochester. Un Ford Expedition se dirigía directamente contra el público que salía y unos minutos antes un chofer de Uber se abalanzó contra el Ford chocando y lanzando a ambos automóviles en una explosión increíble. La pareja que iba en el Uber murió de inmediato y Michael Avery, el chofer del otro carro, murió posteriormente. En el hotel donde se hospedaba se encontró una nota suicida.

*La inteligencia del Reino Unido informó que las bajas del ejército ruso en Ucrania llegan a 300% más que en meses anteriores. También menciona que Rusia podría demorarse 10 años para reconstruir el ejército. No hay duda de que ha sido una locura de Putin esa guerra innecesaria.

*En un sorpresivo anuncio en su discurso de fin de año, la Reina Margarethe II de Dinamarca anunció que abdicaría su trono a favor de su hijo. Después de la salida de la monarca del Reino Unido, la reina de Dinamarca era la persona más longeva dirigiendo a un país. Siempre ha sido amada y respetada por sus súbditos.

*Las personas más cercanas a Donald Trump aseguran que el Dr. Ben Carson será su selección para VP. Cuando Ben Carson sirvió en el primer gobierno de Trump dijo que estaba contento de regresar al sector privado donde posiblemente podría ayudar más que en el Gobierno federal. ¿Aceptara el nombramiento el Dr. Carson si se lo ofrecen?

*El presidente Joe Biden tomó sus vacaciones número 418 en St. Croix, Islas Vírgenes para esperar la llegada del nuevo año. En casa de un amigo multimillonario. ¡Al que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga!

*En menos de un mes Javier Milei ha producido un cambio increíble en la Argentina y tiene nerviosos a los socialistas, comunistas y progresistas de toda América. Malas legislaciones han sido abolidas, empleados falsos que cobraban altos salarios, sin trabajar, han sido despedidos y los argentinos van camino a recuperar su país y volver a brillar en la arena internacional como lo hicieron en el pasado. ¡Les deseamos éxitos continuados!

*Los restaurantes más caros y exclusivos de los Estados Unidos son Saison en San Francisco, Capo Restaurant en Santa Mónica, French Laundry en Yountville (en Napa Valley), Atelier Crenn en SF, Per Se y Masa en New York y Guy Savoy en Las Vegas. Precios estratosféricos en cualquiera de ellos, pero excelente comida.

*La situación de la frontera de México con Estados Unidos continúa complicándose y son cada día más y más las personas que cruzan esta frontera sin saberse quienes son ni los motivos por los que vienen a Estados Unidos. Dios quiera que no tengamos un nuevo 11 de septiembre ni que nos encontremos con células terroristas en ciudades estadounidenses.

*De acuerdo con un estudio reciente, solo un 3% de los periodistas estadounidenses son republicanos. Este es el motivo principal de por qué se ignora en la prensa “las cantinfladas” de Biden, las mentiras de sus secretarios de Estado y Homeland Security, y muchos otros problemas que tenemos diariamente.

*Los demócratas Joe Lieberman y Joe Manchin, que están fuertemente asociados con la organización No Labels, aseguran que el pueblo estadounidense tendrá que decidir en noviembre 2024 si reelegirá a Biden o votará por Trump. De acuerdo con esta organización, ninguna de las dos opciones es buena para los estadounidenses. Unos tratan de presentar una candidatura bipartidista que asegure un gobierno centrista. No sabemos si podrán lograrlo, pero están invirtiendo grandes cantidades de dinero en la promoción de esta idea. Interesante el concepto y no sabemos a quién perjudicará más si a Biden o Trump.

*Carta de Mamerto a Gaspar, Melchor y Baltasar: “Quiero que este año me traigan muchos dólares y ningún dolor. Fíjate bien y no los alteres porque el año pasado pedí lo mismo y me trajiste todo al revés”.

*Le dice Petronila a su sobrina Aguedita: “¿Quién es más grande el Sol o la Luna?” “No sé”, “¡Por Dios, la Luna que la dejan salir sola de noche!”