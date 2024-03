La Esquinita de Reme

*Por no renunciar a su aspiración presidencial, Nikki Haley está haciendo mucho daño a Donald Trump porque mientras no sea el candidato oficial no tendrá acceso a los fondos de la campaña para las elecciones de noviembre. Por otro lado, no recibirá las informaciones o “briefings” de la Casa Blanca de lo que está sucediendo en el mundo. No sabemos cuál es el plan de la Nikki ni a quién representa, pero ya “se está pasando de rosca”.