La Esquinita de Reme

*La Convención Demócrata comenzó con la presentación de nada más y nada menos que Alexandria Ocasio Cortes, la congresista de New York madrina del Green Deal. Mal tienen que estar los demócratas cuando a su acto más importante incluyen a una mujer problemática y divisiva. Parte del llamado Squad. Siguiendo esta línea de izquierda se presenta en la Convención la excandidata presidencial Hillary Clinton que lucía mejor que en los últimos cuatro años. Hizo un buen discurso, aunque lleno de frustración y amargura. Insinuó que Trump pudiera terminar en la cárcel sin recordar que, aunque miles de personas le gritaban al expresidente que se la llevara para detrás de las rejas, él nunca quiso vengarse de ella y ni la tocó en los cuatro años de su Presidencia. El final de la noche fue patético. Se suponía que fuese un homenaje a Biden. Después del “golpe de Estado” que le dieron y la imposición de una candidata que nunca sacó un solo voto para la candidatura a Presidente, los vimos demorando el final hasta casi las 11 de la noche presentando oradores sin importancia y agregando a Jill Biden y Ashley Biden antes del Presidente que iba a despedirse del pueblo estadoundense. El Prime Time fue alterado y Biden habló cuando solo los murciélagos podían verlo. Terminó pasadas las 12 de la noche.

*La Convención Demócrata se convirtió en una longaniza de insultos contra Donal Trump y no una reunión para exponer programas de trabajo, anunciar planes en educación y economía, etc. ¡Todo lo que brilla no es oro!