La Esquinita de Reme

*Mark Zuckerberg, el cofundador y presidente de Facebook , reconoció haber recibido instrucciones de la administración de Biden /Harris de ignorar temas importantes durante el ciclo de las elecciones del 2020. No solamente siguió las instrucciones, sino que ahora al confirmarlo dice que está arrepentido. Esto es completamente inmoral. La historia de Hunter y Biden, y otros que debieron haberse comentado, no fueron discutidos en ese medio.

*Otro juicio contra Donald Trump, dirigido por el fiscal Jack Smith! ¿Hasta cuándo vamos a continuar con este espectáculo político a dos meses de unas elecciones presidenciales? Una nueva acusación contra Trump, que no para de recibir más inculpaciones y cuentas pendientes de abogados. Esta campaña política para las elecciones del 2024 es la más absurda, ridícula y cruel que haya tenido ningún candidato en la historia electoral de los Estados Unidos.

*La represión en Venezuela aumenta. Maduro acaba de nombrar a Diosdado Cabello (el más criminal de todos los líderes del país) como ministro del Interior del país. De nada le valió a la oposición haber ganado las elecciones presidenciales con el 69% de los votos. Maduro, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello no aflojan ni piensan entregar el poder. ¡Muy lamentable!

*La Mala Kamala ha decidido no hablar, no debatir y perderse del panorama electoral. Esa estratégica ayudó a Joe Biden hace cuatro años y la Kamala quiere copiarla y ampliarla. Algunas de las medidas que ha propuesto la Mala Kamala son desastrosas para el país. Imagine, acorde con declaraciones, que tenga que pagar impuestos sobre acciones de la bolsa que no ha vendido o por una casa que subió de valor pero que usted tampoco vendió. ¿De dónde usted va a sacar el dinero para pagar? Como no sabe de economía está dando “palos a ciegas”.

*El afamado actor, cantante y productor mexicano Eduardo Verastegui está organizando un nuevo partido político de derecha en México. Verastegui es un conocido generador de películas que ha ganado muchos premios. Amplio defensor de la democracia y los derechos humanos.

*Anne Arbor, en Michigan, es seleccionada como la mejor ciudad para vivir en Estados Unidos de acuerdo con Travel & Leisure Magazine. También se menciona a Boulder, en Colorado.

*El candidato independiente a las elecciones presidenciales Robert F. Kennedy Jr. suspendió su campaña y dio su apoyo al expresidente Donald J Trump. Robert es hijo de Robert Kennedy y sobrino del expresidente John F. Kennedy, asesinado en Dallas en 1963. En múltiples ocasiones Kennedy acusó al Partido Demócrata de impedirle aspirar a la presidencia por su partido.

*Jerome Powell, presidente del banco Reserva Federal (FED), anunció que llegó el momento de comenzar a rebajar los intereses bancarios. ¡Buena noticia para todos!

*Una de las mayores mentiras de la Convención Demócrata la dijo Bill Clinton, cuando mencionó que Biden renunció voluntariamente a su aspiración presidencial. Todos sabemos que a Biden se le dio un golpe de Estado con la complicidad de Obama, Chuck Shummer, Nancy Pelosi y otros. ¡Fue una deslealtad!

*Los demócratas están nerviosos al conocer que 818.000 trabajos, de los que el Gobierno tomó crédito por su creación, NO existen. Esto es una vergüenza y los números tienen que ser arreglados. Unos minutos antes de anunciarse este desastre, la Mala Kamala hablaba de la maravilla de la creación de estos empleos. ¡No ponen una!

*Irán ha organizado “una cacería de brujas” contra el expresidente Trump y según reportes de inteligencia quieren eliminarlo antes de las elecciones presidenciales de noviembre. Trump tiene que cuidarse mucho porque entre los iraníes y los enemigos “del patio” hay que “alquilar balcones”.

*La cadena Red Lobster está cerrando 23 restaurantes. Esto se está produciendo a través de todo el país. Otras cadenas de restaurantes también están sufriendo grandes pérdidas y cerrando lugares que han sido muy populares.

*Hablaban Doroteo y Bernabé. En eso Doroteo le pregunta a Bernabé: “¿Será que, cuando uno envejece, cambia de color?” “¿Por qué?”, pregunta Doroteo. “ ¡Porque antes mi mujer me decía mi príncipe azul y ahora me dice mi viejo verde!”.