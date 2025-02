La Esquinita de Reme

*Los demócratas en el Senado están haciendo todo lo posible por dilatar las confirmaciones de las personas nombradas por Trump para las posiciones claves en la nueva administración. A esta fecha, durante el Gobierno de Obama, ya se habían aprobado 14 personas más que ahora. ¡Qué pena sean tan ridículos!

*El alcalde de Coral Gables, Vicente Lago, ha anunciado que la Feria de Sevilla se realizará en esa ciudad el 8 de marzo. Será un espectáculo maravilloso con bailes sevillanos, música flamenca y comida regional.

*El presidente de la Cámara Baja de Estados Unidos, Mike Johnson, ha invitado al presidente Donald Trump a una reunión conjunta de Cámara y Senado el 4 de marzo a fin de que exponga sus planes de trabajo.

*El presidente Trump perdonó a 23 personas (Pro-Life) que fueron encarceladas en la anterior administración por haber sostenido una posición en contra del aborto.

*Ron DeSantis, el popular gobernador de la Florida, fue invitado como orador principal a la Marcha por la Vida que se celebró en la Capital del país con la presencia masiva de miles de personas. DeSantis y su esposa Casey son considerados héroes en su lucha contra el aborto.

*La exgobernadora de South Dakota Kristi Noem ha sido confirmada como secretaria de Homeland Security. Una gran funcionaria electa que triunfará en su nueva posición.

*The New York Times no ha cambiado su corazoncito comunistoide y admirador de los regímenes socialistas. En primera página reproduce las declaraciones de Xiomara Castro, la esposa del hombre del sombrero. que gobernó a Honduras e hizo gran amistad con Chávez y Castro. En estas declaraciones la Castro dice que está siendo empujada a respaldar a China. ¡Mentirosa!

*John Ratcliffe ha sido aprobado por el Senado como nuevo director de la CIA. Fue director de Inteligencia en el primer gobierno de Trump.

*Nikki Fried fue reelecta como presidenta del Partido Demócrata de la Florida. ¡Los republicanos celebrando!

*CNN anunció que está dando de baja 200 empleados de la empresa. La debacle en CNN es histórica.

*Mil quinientos soldados han sido enviados a la frontera con México para evitar que sigan entrando inmigrantes ilegales en Estados Unidos.

*Donald Trump firmó la orden ejecutiva para desclasificar los archivos de las muertes de John F Kennedy, su hermano Robert y los de Martín Luther King. Próximamente tendremos todos los detalles sobre estos asesinatos los cuales han permanecidos secretos por 60 años.

*Sean Curran fue seleccionado por el president Trump para dirigir el Servicio Secreto. Sean Curran fue el agente que protegió a Trump cuando fue herido en Butler durante el intento de asesinato.

*Pete Hegseth confirmado como secretario de Defensa. Tres republicanos (Murkowski, McConnell y Collins) se unieron a los demócratas para votar contra él. Hizo falta el voto del VP Vance para el desempate. Pero finalmente se logró.

*Los países más visitados durante el año pasado fueron; Francia, España, Estados Unidos, China e Italia en ese orden.

*Enrique Tarrio, el líder de Proud Boys, fue perdonado de su condena de 22 años por Donald Trump. Ahora ya está en Miami con su querida madre y demás familiares y amigos. Tarrio fue condenado por los sucesos del 6 de enero de 2021 en el Capitolio, a pesar de estar a miles de millas de allí. En sus primeras palabras agradeció a Trump el perdón que te otorgó.

*Un restaurante de barrio, que pudiera recibir en cualquier ciudad cuatro estrellas, es Carniceros en West Flagler. Croquetas deliciosas, carne espectacular, un pollo en asador extraordinario, excelentes frituras de bacalao, yuca frita y platos muy variados. Aunque la especialidad es carne también tienen pescado fresco y mariscos. ¡Lo recomendamos!

*Evo Morales tiene una orden de arresto en Bolivia por abuso de menores. Es un ser repugnante que no debió ser nunca presidente de ese país.

*Estaban unos locos en el manicomio y le dice uno de los locos al resto: “Vamos a hacer un automóvil”. El primero dice “yo soy las gomas”, el segundo clama que es “la puerta”, sigue otro y dice que es “el volante”. Y así siguen hasta que todos se van. Uno de los que se queda dice: “Ya verán como esos locos se matan”. Uno de los doctores le pregunta por qué usted dice eso: “¡Porque yo soy los frenos y me dejaron!”