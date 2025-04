La Esquinita Reme

*El afamado Dr. Oz juramentó para su posición en el Departamento de Salud a cargo de Medicare y Medicaid. Robert F. Kennedy Jr. estuvo a cargo del juramento. En medio del acontecimiento, una de las nietas del Dr. Oz se desmayó y éste corrió a atenderla. Afortunadamente no resultó en complicación alguna y Filomena (la nieta) fue reportada en buenas condiciones. Felicitamos al brillante galeno y le deseamos muchos triunfos. ¡Se los merece!

*Daniel Noboa es confirmado como presidente electo de Ecuador después de que el Consejo Electoral escrutara el 100% de los votos. Daniel Noboa terminó con el 55.62% de la votación y Luisa González con el 44.38%, a pesar de una inyección de fondos millonaria de la dictadura de Maduro.

*El Departamento de Estado emitió un comunicado advirtiendo a los ciudadanos estadounidenses de evitar viajar a Colombia debido a los robos, violencia, secuestros y situaciones anormales. ¡Que tristeza porque Colombia es un gran país…a pesar de Petro!

*De créalo o no lo crea. Un empleado de confianza del excandidato vicepresidencial Tim Walz ha sido detenido y acusado de dañar un Tesla en Minnesota con gastos aproximados de $20,000.

*El Departamento de Estado cortó las visas para entrar en Estados Unidos de 250 funcionarios del Gobierno de Ortega en Nicaragua. ¡Se acabó el relajo!

*Increíblemente, Alexandra Ocasio Cortes, más conocida en New York como Miss Sesohueco, aparentemente aspira a la presidencia de los Estados Unidos, y especialistas como Nate Silver le da buenas posibilidades de ser la candidata. Nunca habíamos visto a un Partido Demócrata en mayor declive. Dios nos coja confesados si esta mujer llega a postularse o resulta electa.

*El exsenador estatal de Florida y actual comisionado del Condado Miami-Dade René García aspira a la alcaldía de Hialeah, lo que puede ser una bendición para esa ciudad si es electo. René es un republicano ejemplar que ha triunfado en todas las posiciones que ha ocupado. Fue representante estatal desde el 2000 al 2008, así como senador estatal del 2010 al 2018, y desde 2020 es comisionado condal.

*Singapur fue seleccionada la ciudad más limpia del mundo

*La mayoría de los multimillonarios y millonarios se encuentran en las siguientes ciudades: New York con 123, Moscú 90, Hong Kong 72, Londres 71, Pekín 68, Bombay 67, Singapur 60. Shanghai 58, San Francisco 58 y Los Ángeles 56. No sabemos cuántos hay en Naples y Palm Beach.

*El senador demócrata progresista Chris Van Hollen fue a El Salvador para tratar de que devuelvan a los Estados Unidos al ilegal Abrego García. ElpPresidente de El Salvador se negó a entrevistarse con Van Hollen. Es interesante que un senador vaya a El Salvador para tratar de traer un ilegal que Biden dejó entrar en este país y no se preocupa por los estadounidenses que permanecen desaparecidos. ¡Muy penoso!

*Elise Stefanik, la brillante congresista de New York, que fue nombrada embajadora de Estados Unidos en las Naciones Unidas, considera postularse para gobernadora de New York en las próximas elecciones del Estado. Elise es muy capacitada, brillante, simpática y popular. Sería una bendición para New York que fuera electa.

*La comunista Presidente de México Claudia Sheinabaum declaró que las relaciones diplomáticas con Ecuador no se van a reanudar porque las elecciones fueron dudosas. Bueno la Srta. Sheinabaum tiene excelentes relaciones con Cuba, que no ha tenido elecciones en más de 70 años, y con Nicaragua, donde los Ortega-Murillo hacen burla de la democracia, y con Venezuela donde Maduro perdió las elecciones, pero se ha perpetuado en el poder.

*Lo que está sucediendo en Florida es muy preocupante. El popular gobernador De Santis no está solo siendo atacado por los demócratas, sino además por republicanos financiados por intereses extraños. Él y su esposa Casey DeSantis pudieran ser la bendición para un nuevo gobierno republicano conservador que nos enorgullezca a todos. ¿Y quién está financiando a sus detractores? Los abogados de las compañías de la marihuana que perdieron el referéndum en la Florida, gracias a Ron y Casey DeSantis. ¡Increíble!

*Le pregunta el jefe a un empleado: “¿Por qué siempre llega tarde?”, “Lo siento señor. Es que tengo un problema de espalda”, “¿Tiene mucho dolor?”, “No, ¡Es que me cuesta mucho despegarla de la cama!”.