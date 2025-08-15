La Esquinita de Reme

*El gobernador de la Florida, Ron DeSantis , nombró a Jay Collins como teniente gobernador del estado para reemplazar a Janette Núñez, quien hoy es presidenta de la Universidad Internacional de la Florida ( FIU )

*Luce que las horas de Maduro en Venezuela están contadas. En un momento de locura, a Diosdado Cabello le dio por gritar que María Corina Machado está escondida en la Embajada de Estados Unidos en Caracas. Si van por ella se arma la de San Quintín. No creemos la situación en Venezuela se estabilice, creemos firmemente que Maduro, Diosdado y padrino saldrán esposados de Caracas y terminen en una cárcel de territorio estadounidense. Los Estados Unidos ya han declarado enfáticamente que Maduro y sus cómplices son parte de una seria situación de envío de drogas (incluyendo fentanilo) para nuestro país. Y cuando caiga Maduro detrás le siguen Díaz Canel. Raulito y Ortega en Nicaragua. ¡Que así sea!

*Los líderes de Armenia y Azerbaiyán firmaron un tratado de paz entre los dos países con la presencia de Donald Trump. Ambos países tienen décadas de conflicto entre ellos. Otro triunfo más de Trump en conseguir la paz en el mundo.

*La muerte del joven líder colombiano, senador de su país, Miguel Uribe Turbay conmocionó a su país y a todo el hemisferio. Un joven honesto que perdió a su madre a los cuatro años producto de un atentado cruel del narcotráfico y que no pudo tenerla junto a él mientras crecía. Eligió la paz y el perdón y quiso hacer de Colombia un mejor lugar para vivir y ver crecer a su familia. Miguel llegó al Senado y se convirtió en el candidato preferido de la derecha democrática de su país. A los 39 años fue baleado por un joven (que permanece en prisión, pero no sabemos quién le pagó para que matara a Miguel). Hoy todos nos sentimos colombianos y lloramos por una estrella de nuestro Continente. Un hombre intachable que no merecía haber muerto. ¡Descansa en paz Miguel y que el Señor te acoja en su seno!

*Una de las más prominentes figuras en el Senado estadounidense, la republicana Marsha Blackburn, anunció que no aspiraría de nuevo al Senado porque optará para ser gobernadora de Tennessee. La senadora Blackburn es una gran trabajadora y creemos que su elección para dirigir su estado será factible y por una gran mayoría de votos. Perdemos una gran senadora, pero Tennessee gana a una gladiadora incansable.

*Vladimir Putin se reunirá con el presidente de USA, Donald Trump, el viernes 15 de agosto en Alaska para discutir cómo pueden terminar la guerra entre Rusia y Ucrania. Muy importante reunión. Veremos que se logra.

*Donald Trump anuncia que va a esperar a reunirse personalmente con Putin para tomar medidas adicionales en lo relacionado con el conflicto ruso-ucraniano. Esperamos que se pongan de acuerdo en todo lo relacionado con la actual guerra que tantas vidas ha cobrado.

*California volvió a resultar el estado con más billonarios seguida de New York y después Florida. No dudaría que en un par de años sea la Florida quien encabece esta lista.

*La secretaria de Justicia, Pam Bondi, anunció que el presidente Trump aumentó la recompensa por la captura de Nicolás Maduro, de 25 a 50 millones de dólares. Maduro ha sido el mayor “exportador” de Fentanilo hacia Estados Unidos causando la muerte de ciudadanos estadounidenses.

*Colombia comenzó la celebración del último año de Petro. Rezamos porque de verdad sea el último. Esperamos el pueblo culto de Colombia se oponga a continuar con este mamarracho en el poder. ¡Colombia merece algo mejor!

*El vocero del Partido Demócrata, James Carville, tuvo que dar tremenda marcha atrás cuando se le ocurrió declarar que Epstein le había presentado a Melania a Donald Trump. Melania, ni corta ni perezosa, contactó a sus abogados para que pararan esta mentira. Carville tuvo que disculparse haciendo el ridículo que se merecía. ¡Bingo!

*La leyenda de la música Eddie Palmieri falleció. De origen puertorriqueño, nació en Brooklyn en 1936. Primer latino ganador de un Grammy. Muy querido y respetado por todos. ¡Que en paz descanse!

*El escándalo “destapado” por el periódico The Miami Herald, donde se anuncia que la empresa Gaesa, de los militares cubanos, tiene reservas por 18.000 millones de dólares, ha creado una seria controversia. Con esta fortuna, que es superior a lo que tienen Panamá, Costa Rica y Uruguay juntos, el pueblo cubano no tiene alimentos ni medicinas y la gente se muere de hambre si no tiene familiares en la Yuma. ¡Muy triste en realidad!

* “Tienes que dejar el azúcar, la harina y la cerveza”, “Muchas gracias doctor”, “No soy doctor … soy el cajero del supermercado y su tarjeta no pasó”.