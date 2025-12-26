La Esquinita de Reme

*Otro barco petrolero con bandera falsa fue detenido por la armada estadounidense y se produjo un tercer enfrentamiento. Sin duda alguna Trump ha decidido apretarle las cuerdas a Maduro y su mafia narcoterrorista hasta que abandone el poder. Varios países democráticos de la región están pidiéndole a los Estados Unidos que actúe frente a los bandidos que matan, roban e ignoran los deseos de los venezolanos de tener un país libre y democrático. En mi modesta opinión, estamos en el umbral de una sólida democrática para Venezuela.

*El exsenador republicano Ben Sasse acaba de anunciar que ha sido diagnosticado con cáncer pancreático con nivel cuatro.Según informó este es un dictamen irreversible y tiene poco tiempo para vivir. Ben Sasse es un hombre joven (53 años) y tiene una bella familia.

*Hillary Clinton declaró que los estadounidenses que se involucren en información falsa deben ser encausados civil y criminalmente. Esta mujer, definitivamente, es lo más malo que hemos visto. Ella, que, junto a Obama, crearon la falsedad de Rusia para desviar la atención y perjudicar al presidente Trump en su primer mandato, tiene la desfachatez de hacer estas declaraciones.

*La economía mejoró notablemente y tuvo un aumento de un 4.3% en el tercer trimestre del ano superando todas las expectativas. Muy bueno para nuestro país.

*Harriet Hageman, la congresista republicana de Wyoming, piensa aspirar al Senado en el asiento que deja vacante Cynthia Lummis. Harriet hizo historia hace años al presentarse en unas primarias frente a Liz Cheney y hacerla “picadillo”.

*Mientras los demócratas siguen con el jueguito de las fotos de Epstein y tratando de involucrar a Trump con las actividades de este delincuente, a pesar de que mientras más rebuscan más ensucian a Bill Clinton y otros del partido demócrata, el Gobierno de Trump está obteniendo resultados económicos formidables.

*La salida de Elise Stefanik de la vida pública es muy lamentable. Inteligente, dinámica, honesta, republicana leal. No hay otra como ella. Es muy triste que perdamos a alguien así. La necesitamos en este país. ¡Dios permita un milagro!

*Aparentemente, el senador Mark Kelly fue informado oficialmente que está siendo investigado por oficiales de la Marina de Guerra y no está muy contento con la noticia. Es una pena lo del Senador Kelly. ¡No lo hubiésemos creído!

*Muy importante los pronunciamientos de los gobiernos de Argentina, Paraguay, Panamá, Bolivia, Ecuador y Perú en relación con la situación en Venezuela. Lástima que un país que siempre apoyó la democracia como Uruguay esté ausente en estos momentos, cuando Venezuela lucha por volver a ser la gran democracia que fue en el pasado.

*Las elecciones regionales en España tienen en crisis al gobierno de Pedro Sánchez. El Partido Popular venció brillantemente en Extremadura y junto a VOX son una fuerza imparable. En Extremadura los socialistas y comunistas han sufrido una caída histórica y la derecha ha tenido un resurgimiento que no se esperaba.

*El equipo de fútbol de la Universidad de Miami cambió la dinámica de la liga con un formidable triunfo de UM contra Texas en el Kyle Field de College Station en Texas. La defensa de los Huracanes fue formidable y los cientos de miamenses que volaron a Texas para ver el juego regresaron muy satisfechos. Felicidades a UM.

*Los republicanos están demandando completa restitución para Rudy Giuliani a quien se le pusieron 13 cargos de felonías y una multa de $148 millones por combatir los resultados de las elecciones de Georgia. Ahora que se ha descubierto que 315,000 votos fueron fraudulentos que más tenemos que esperar.

*Abraham Quintanilla (el padre de la famosa cantante Selena) murió a los 86 años. Sufrió mucho con la muerte de su hija que fue asesinada por una colaboradora. ¡Muy triste!

*Un importante festival de cine, auspiciado por la comunidad judía, se presenta en Miami del 14 al 29 de enero. Para informes 305-503-5182.

*A todos nuestros lectores y oyentes les deseamos una feliz Nochebuena y un maravilloso día de Navidad. ¡Los queremos y agradecemos su lealtad!

*Un borracho llega a su casa y le dan ganas de ir al baño. Entra y levanta la tapa del inodoro. Se sienta, y en eso empieza a temblar, el borracho todo asustado sale gritando: “¡Terremoto terremoto! ¡salgan todos!” En eso viene la mujer y le mete tremendo escobazo y le dice: “¿Cuál terremoto borracho? ¡Estás en la lavadora!”