La Esquinita de Reme

*El juego decisivo del Mundial de Fútbol se celebró en New Jersey y constituyó uno de los más populares en muchos años. El ganador fue España. Argentina (que no pudo hacer ni un gol) obtuvo el segundo lugar. Personalidades artísticas y políticas de Estados Unidos y del mundo estaban presentes. Acompañando a Donald Trump y su esposa Melania e hijo se encontraba la presidente de México Claudia Sheinbaum y orimer ministro de Canadá Mark Carney. Un show artístico, de solo 11 minutos, fue incluido en el programa e incluía a Madonna junto a Justin Bieber, Shakira y otros. España se lució en todo sentido y las ciudades más importantes de España se volcaron a sus calles para celebrar. El Rey y la Reina de España junto a sus hijas recibieron los premios en el campo del Estadio.

*El Republican National Committee recolectó 16.7 millones de dólares en junio, alcanzando una cantidad de cash récord antes de las elecciones de medio término. El Republican National Committee (RNC) cerró el mes de junio con 128.5 millones de efectivo en mano. La mayor cantidad en la historia.

*El periódico The Guardián anunció que la cadena hotelera Meliá cesaría sus operaciones en Cuba debido a “dificultades mayores”. Meliá ya había anunciado el mes pasado que dejaría de operar 15 de sus 34 hoteles en Cuba. Pero las declaraciones ahora son claras y rotundas: no operará más en Cuba. ¡Otro que se va con todos sus honores!

*El lunes 20 de Julio, el Departamento de Estado y el secretario de Estado Marco Rubio hicieron una grave acusación a Cuba de infiltrar los más altos niveles del Gobierno estadounidense en Washington DC. En un documento extenso y muy claro publicó un reporte de toda la infiltración ocurrida por parte de Cuba haciendo énfasis en casos interesantes como Ana Belén Montes, los embajadores que descubrieron trabajando para Cuba y docenas de casos más. En mi opinión este es un mapa para una muy necesaria intervención en Cuba comunista porque dice clarito: !!Basta ya de tanto bandidaje!!

*El gobernador de Carolina del Sur Henry McMaster decidió nombrar a Darlene Graham Nordone para reemplazar a su hermano el fallecido senador Lindsey Graham por el tiempo que falta para completar su término en el Senado. En realidad, creo que es una buena decisión y que nada le hubiese gustado más al Senador Graham.

*Los demo-socialistas se han unido para empujar a la analfa-cayuca Alexandria AOC como candidata presidencial en el 2028. ¿A dónde hemos caído?

*El entierro del senador Lindsey Graham está creando un serio problema de logística y seguridad. Docenas de mandatarios internacionales y figuras de importancia dentro de la política mundial están haciendo sus preparativos para asistir a los actos finales para el senador Lindsey Graham. Lindsey fue un hombre increíble siempre luchando a favor de la democracia. Amigo de demócratas y republicanos, su historial en la lucha contra el comunismo lo hace inmortal.

*Paul Pelosi, el flamante maridito de la Sra. Nancy Pelosi, ha sido acusado de dejar el lugar de un accidente. Es la segunda vez que Paul hace lo mismo. No hay duda, que consume el vino de Napa Valley y no le pone freno.

*Dos soldados estadounidenses fueron asesinados en Jordania por bombardeos iraníes. Otro soldado ha desaparecido. Desgraciadamente, los iraníes han sido un serio problema para los Estados Unidos desde hace muchos años. Y con presidentes flojos como Barack Hussein Obama, que les dio cantidades industriales de dólares, la situación se complicó más.

*Llegó a Miami Luis M. Otero Alcántara, un cubano artista que fue encarcelado en Cuba por pedir justicia y libertad. ¡Bienvenido Luis y éxitos en el exilio!

*Ver los noticieros nacionales de los canales hispanos hace que se te paren los pelos de punta. Una propaganda vulgar para promover el socialismo. Vimos la entrevista con la socialista dominicana demócrata de New York que le ganó las primarias de su distrito a Adriano Espaillat, otro dominicano demócrata, que llegó a posiciones de importancia dentro de la Cámara de Representantes. Las ideas comunistas siendo promovidas constantemente y es enfermizo. ¡Que Dios nos ayude!

*Lo más importante de la Copa Mundial fue escuchar a los jugadores de todos los países decir “lo que oímos de Estados Unidos es falso”. Es un lugar maravilloso. ¡Estamos impresionados! No se podían ver las noticias. Todas dicen que en Estados Unidos no se puede vivir, pero vienes aquí y ¡te quieres quedar!

*Jaimito llega a su casa y dice: “Papá, papá, en la escuela me dicen interesado”. “¿Por qué te dicen eso hijo?”, “Dame 5 dólares y te lo digo”.