Zelenski confirma que EEUU otorgará licencias para producir misiles Patriot

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski , confirmó que su homólogo estadounidense, Donald Trump, autorizó la entrega de licencias para que las fuerzas ucranianas puedan fabricar interceptores avanzados Patriot en su propio territorio .

La decisión fue ratificada tras un encuentro entre ambos mandatarios en Nueva York, luego de varias fluctuaciones en la postura de Washington sobre la transferencia de esta tecnología militar defensiva.

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El anuncio se produce en medio de una severa escasez de munición antiaérea en Ucrania, agudizada por el aumento de la demanda global de estos insumos defensivos.

Defensa estratégica ante ataques con misiles

Tecnología clave: el sistema Patriot, concretamente los interceptores PAC-3, constituye la principal herramienta del ejército ucraniano para neutralizar los misiles balísticos rusos.

Requerimiento urgente: Zelenski reiteró que el país requiere obtener un porcentaje significativo de estos suministros para garantizar la cobertura defensiva en las próximas semanas.

Cobertura nacional: la fabricación local busca asegurar el abastecimiento continuo frente al incremento de los bombardeos sobre zonas urbanas e infraestructura crítica.

Intensificación de bombardeos en la capital

El acuerdo sobre las licencias coincide con un repunte en la frecuencia de las incursiones aéreas sobre Kiev y otras regiones del país. En las últimas horas, un ataque con drones contra un edificio residencial en la capital causó la muerte de un civil de 14 años, sumándose a otras víctimas registradas en la región de Odesa.

Las autoridades ucranianas condenaron la continuidad de los ataques contra objetivos civiles, mientras el gobierno busca acelerar los mecanismos de cooperación militar para reforzar el escudo antiaéreo nacional.

FUENTE: Con información de AFP