viernes 25  de  septiembre 2026
UCRANIA

Zelenski confirma que EEUU otorgará licencias para producir misiles Patriot

La decisión fue ratificada tras un encuentro entre ambos mandatarios en Nueva York, en el marco de la 81a Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU

El&nbsp; presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

El  presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

AFP
Por ANDREINA PÉREZ

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, confirmó que su homólogo estadounidense, Donald Trump, autorizó la entrega de licencias para que las fuerzas ucranianas puedan fabricar interceptores avanzados Patriot en su propio territorio.

La decisión fue ratificada tras un encuentro entre ambos mandatarios en Nueva York, luego de varias fluctuaciones en la postura de Washington sobre la transferencia de esta tecnología militar defensiva.

Lee además
Orlando Gutiérrez-Boronat conversa con líderes ucranianos en Kiev
CAMPAÑA

Por qué gana fuerza propuesta de redirigir fondos cubanos de la UE a Ucrania
Equipos de rescate trabajan en un edificio residencial de gran altura dañado tras un ataque con drones rusos en Kiev el 9 de septiembre de 2026, en el marco de la invasión rusa de Ucrania.
CONFLICTO

Fiscalía del Perú investiga reclutamiento de más 300 ciudadanos por Rusia para combate en Ucrania

El anuncio se produce en medio de una severa escasez de munición antiaérea en Ucrania, agudizada por el aumento de la demanda global de estos insumos defensivos.

Defensa estratégica ante ataques con misiles

  • Tecnología clave: el sistema Patriot, concretamente los interceptores PAC-3, constituye la principal herramienta del ejército ucraniano para neutralizar los misiles balísticos rusos.

  • Requerimiento urgente: Zelenski reiteró que el país requiere obtener un porcentaje significativo de estos suministros para garantizar la cobertura defensiva en las próximas semanas.

  • Cobertura nacional: la fabricación local busca asegurar el abastecimiento continuo frente al incremento de los bombardeos sobre zonas urbanas e infraestructura crítica.

Intensificación de bombardeos en la capital

El acuerdo sobre las licencias coincide con un repunte en la frecuencia de las incursiones aéreas sobre Kiev y otras regiones del país. En las últimas horas, un ataque con drones contra un edificio residencial en la capital causó la muerte de un civil de 14 años, sumándose a otras víctimas registradas en la región de Odesa.

Las autoridades ucranianas condenaron la continuidad de los ataques contra objetivos civiles, mientras el gobierno busca acelerar los mecanismos de cooperación militar para reforzar el escudo antiaéreo nacional.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Zelenski denuncia ante la ONU que Rusia recluta cubanos para combatir en la guerra de Ucrania

Zelenski afirma ante la ONU que Rusia utiliza combatientes de 47 países para la guerra

León XIV llega a Francia en primera visita oficial de un papa en 18 años

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La primera dama de China, Peng Liyuan; el presidente de China, Xi Jinping; el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, posan antes de una cena de Estado en la Casa Blanca, en Washington D. C., el 24 de septiembre de 2026.
AGENDA BILATERAL

Trump y Melania reciben a Xi Jinping y a su esposa en la Casa Blanca para cena de Estado

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, saluda durante la ceremonia de relevo de mando en la Escuela Militar José María Córdova, en Bogotá, el 26 de agosto de 2026.
COLOMBIA

De la Espriella confirma: integrante de disidencia de las FARC se entrega para evitar ser abatida

Francisco Ivan Mendiola, de 31 años.
TIROTEO

Identifican y acusan al presunto hombre que abrió fuego en una terminal del Aeropuerto de Miami

El presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Oficina Oval en la Casa Blanca, en Washington, D.C., el 24 de septiembre de 2026.
DIPLOMACIA

Trump califica de "gran reunión" su encuentro con Xi Jinping en la Casa Blanca

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, durante su discurso en el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se lleva a cabo en Nueva York.
Exhortación

Zelenski denuncia ante la ONU que Rusia recluta cubanos para combatir en la guerra de Ucrania

Te puede interesar

Christi Fraga, alcaldesa de Doral.
REDADAS MIGRATORIAS

Fraga atribuye a presión de Tallahassee acuerdo de Doral con ICE

Por Daniel Castropé
La alta temperatura puede propiciar la aparición  de mosquitos que transmiten enfermedades.
SALUD

Declaran emergencia por dengue en tres condados de Florida

Imagen referencial
TOME PRECAUCIONES

Fuerte oleaje y mareas altas elevan riesgo en costas del sur de Florida

Dariel Fernández, recaudador de impuestos de Miami-Dade. 
Fraude en línea

Miami-Dade alerta sobre páginas que venden citas tributarias falsas

Uno de los perros del refugio participa en una actividad recreativa para favorecer su socialización y visibilidad.
ADOPCIÓN

Más de 570 perros y 100 gatos esperan una salida de los refugios de Miami-Dade