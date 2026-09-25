viernes 25  de  septiembre 2026
DESDE COLOMBIA

¿Quién es alias "Araña", el jefe del narcoparamilitar extraditado a EEUU?

Colombia inicia la extradición a EEUU de alias 'Araña', jefe del narcoparamilitar Comandos de la Frontera

Logo de la guerrilla colombiana.&nbsp;

Logo de la guerrilla colombiana. 

(Cortesía: www.elheraldo.com)

El gobierno de Colombia comenzó este viernes el proceso de extradición a Estados Unidos de Giovanny Andrés Rojas, alias 'Araña', jefe del grupo narcoparamilitar Comandos de la Frontera, quien es acusado por una corte del sur de California por delitos de narcotráfico y organización criminal.

'Araña' ha sido trasladado desde el pabellón de máxima seguridad de la cárcel de La Picota, en Bogotá, a una base militar de la capital, desde dónde volará en un primera escala a Barranquilla, donde está previsto que el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella se dirija a los medios, apunta la prensa local.

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¿Quién es alías "Araña"?

Alias “Araña” es Geovany Andrés Rojas, uno de los jefes criminales más influyentes del sur de Colombia y cabecilla de los Comandos de Frontera, una estructura armada vinculada a las disidencias de las FARC. Su nombre aparece en investigaciones por narcotráfico, homicidios, terrorismo y control territorial en zonas estratégicas de Putumayo, Caquetá y la frontera con Ecuador.

Rojas nació en Cali en 1981, y se trasladó a Putumayo siendo niño, donde creció en medio de economías ilegales y presencia de grupos armados. Se tiene registro que su entrada al mundo criminal fue 2008 con Los Rastrojos, una de las bandas más violentas de la época.

Según medios locales, tras su paso por Los Rastrojos, Rojas ingresó a La Constru, una red criminal asociada a las FARC que operaba en la frontera sur. Con la firma del Acuerdo de Paz en 2016, fue nombrado gestor de paz, lo que le permitió salir de prisión. Sin embargo, reincidió y escaló posiciones hasta convertirse en el máximo jefe de los Comandos de Frontera, organización que controla rutas de narcotráfico, extorsiones y minería ilegal.

La Fiscalía colombiana le atribuye Narcotráfico internacional, con envíos de cocaína hacia Centroamérica y EEUU. Además homicidios múltiples, incluidos líderes sociales y campesinos. También terrorismo y concierto para delinquir, por su rol en una estructura armada transnacional, y control territorial, imponiendo normas, castigos y desplazamientos en comunidades rurales.

Del proceso de paz a la captura

Durante el gobierno de Gustavo Petro, alias Araña fue incluido como delegado en la mesa de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Su extradición a Estados Unidos fue suspendida temporalmente para permitir su participación en los diálogos.

El 12 de febrero de 2025 fue capturado en Bogotá mientras asistía a un ciclo de conversaciones de paz. Aunque la Corte Suprema había avalado su extradición meses antes, el proceso quedó en pausa por la política de “paz total”.

En septiembre de 2026, el gobierno de Abelardo De La Espriella reactivó el trámite y alias Araña será extraditado a Estados Unidos, donde es requerido por la Corte del Distrito Sur de California por cargos de narcotráfico.

FUENTE: Con información de AFP/EFE/Europa Press

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