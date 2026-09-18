La "guerra" de María Elvira

Ruido de sables en Miami y en Washington D. C. Tras el video de la congresista federal María Elvira Salazar en el que critica la política migratoria y asegura que los hispanos se sienten traicionados, llega la respuesta del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Y poco después, abrían fuego los demócratas y la cadena Fox News. «Esta es una traición absoluta», dijo una de las presentadoras que, además, pidió al presidente Trump que dejara de apoyar a la legisladora de Miami.

Fox News actúa como el personaje despechado de un bolero al exigir una lealtad política digna de Corea del Norte o Cuba.

Llama la atención el tono agresivo y casi ordinario del Departamento de Seguridad Nacional. Dice que “le guste o no” a Salazar, “no habrá amnistía” para los indocumentados. Pero es que María Elvira en su video no pide amnistía alguna y lo dice muy claro: "No estoy hablando de darles la amnistía. Estoy hablando de darles una vida digna en esta tierra prometida".

En ese comunicado se asegura que los agentes de Inmigración "están haciendo cumplir las leyes aprobadas por el Congreso”.

¿A qué leyes del Congreso se refiere Inmigración? Porque no hay una sola ley que autorice a enjaular a detenidos como se hizo en Alligator Alcatraz, ni que sean arrestados inmigrantes sin antecedentes penales y en pleno proceso de regularización. Ni que se ignore el hecho de que más de cincuenta inmigrantes han muerto bajo la custodia de Inmigración en los últimos veinte meses.

El Congreso tampoco ha convertido en ley el secretismo con que inmigración actúa; ni ha dado el visto bueno a las condiciones infrahumanas de algunos centros de detención de inmigrantes. En el comunicado de marras se asegura que inmigración cumple con el estado de derecho en el que ninguna autoridad está por encima de la ley.

Fuego cruzado

Los demócratas reaccionaron como un resorte, aseguran que María Elvira engaña; recuerdan que su voto a favor de un paquete de 70 mil millones de dólares para financiar a inmigración. Y sostienen que si ahora critica al gobierno, es porque estamos a menos de dos meses de las elecciones en las que debe renovar su escaño en el Congreso por el Distrito 27 de Florida.

Puede que eso sea cierto, pero también lo es que en los últimos meses Salazar, si bien con cierta cautela, se ha ido distanciando de la política migratoria. También es cierto que en 2022 presentó, con apoyo bipartidista, un proyecto de ley que buscaba regularizar a los extranjeros con más de cinco años en el país. Algunos legisladores republicanos lo rechazaron arguyendo que se trataba de una amnistía encubierta. Y no lo era.

También es verdad que cuando María Elvira visitó Alligator Alcatraz, no encontró nada digno de ser denunciado.

La legisladora de Miami está ahora bajo el fuego de su partido y gobierno, de los demócratas y de algunos votantes que se preguntan por qué demoró sus críticas a Inmigración a sabiendas, quizás, de que la oficina regional de ICE en Miami, según The New York Times, es la que más arrestos lleva a cabo en el país: 120 diarios.

Tras el guirigay inicial cabría preguntarnos si María Elvira rompió con el presidente Trump, como dicen, de un modo festinado, algunos medios ultraliberales; si esto es la guerra o una escaramuza; y por qué el comunicado del Departamento de Seguridad Nacional resulta tan hostil y belicoso con una congresista federal.

La lección de Truman

Tal vez a María Elvira Salazar le acaba de pasar lo que a cualquiera que, en política, o en la vida, que va por lana y sale trasquilado. Quizás a esta hora la congresista ya tenga aprendida la lección más triste de la política; se le atribuye al presidente Harry Truman: "Si quieres un amigo en Washington, cómprate un perro".