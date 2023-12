La Iglesia renace en Navidad

La Navidad no es cosa de niños, ni meramente un evento litúrgico circunscrito al templo. Es el reverdecer de nuestra vida fraterna enraizada en “Dios con nosotros”, en cada persona y en cada familia. En estos días sentimos que la llave de la fe está en cada familia que nos invita a compartir su “pesebre” y a experimentar que Dios amor no se deja encerrar dentro de las paredes del templo. El apóstol Juan en su hermosa carta nos dice: “A Dios nunca lo ha visto nadie, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y el amor de Dios ha llegado a su plenitud en nosotros” (1 Juan 4,12). Esta es la Iglesia que renace en Navidad, abierta a toda la humanidad, con mirada solidaria, con la debilidad humana en el Niño que nos habla de los niños y de los necesitados. Por eso el apóstol Juan en la carta mencionada afirma: “Hemos conocido lo que es el amor en aquel que dio la vida por nosotros. Por eso, también nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Si uno vive en la abundancia y viendo a su hermano necesitado le cierra el corazón y no se compadece de él, ¿cómo puede conservar el amor de Dios? Hijitos no amemos de palabra y con la boca, sino con obras y de verdad (1 Juan4, 16-18).