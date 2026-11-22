En la primera parte, repasamos cómo la culpa alemana no brotó sola al terminar la guerra, sino que fue construida durante décadas, del juicio a Eichmann a la escuela obligatoria, cómo funcionó como un activo que le devolvió a Alemania la respetabilidad y la autoridad, y cómo Israel se convirtió en su contraparte con un país que boicoteaba lo alemán mientras se industrializaba con acero de ese país. Sigue el reverso de esa historia.

Porque la contradicción corrió también en la dirección contraria, y ese capítulo casi olvidado merece contarse. A comienzos de los años 60 el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser, que proclamaba su intención de terminar con el Estado judío, montó en secreto un programa de misiles balísticos. Como Egipto carecía de ingenieros propios, los compró y decenas de científicos alemanes, varios de ellos veteranos del programa de cohetes V-2 con el que Hitler bombardeó Londres, se instalaron en El Cairo con salarios enormes. En julio de 1962 Nasser desfiló sus cohetes por las calles de la capital y proclamó que podían golpear cualquier punto al sur de Beirut, lo que significaba todo Israel. El espanto israelí fue doble porque no eran solo misiles apuntados contra el Estado judío, también había alemanes detrás de estos, hombres que 17 años antes trabajaban para Hitler ahora diseñaban estas nuevas armas. El servicio secreto israelí respondió con una campaña de cartas bomba y amenazas contra los científicos, la Operación Damocles, y el gobierno de Jerusalén se partió en dos. El jefe del espionaje, Isser Harel, veía en la nueva Alemania la continuidad del nazismo y quería tratarla como enemiga. Shimon Peres, el joven arquitecto de la alianza secreta con los alemanes sostenía que la república democrática de posguerra era la otra Alemania, y que romperla por un puñado de mercenarios costaría los tanques, las armas y el dinero que Israel necesitaba para sobrevivir. Ben Gurión se inclinó por Peres, Harel renunció, y los científicos terminaron volviendo a Europa, empujados por el propio gobierno alemán y por una industria aeroespacial que volvía a ofrecerles empleo en casa. El programa egipcio murió sin producir un solo misil operativo. Pero el episodio fijó la doctrina: Israel decidió, con frialdad y contra el instinto de medio país, que Alemania occidental no era la heredera del Tercer Reich sino su reverso. Sobre esa decisión se edificó todo lo que vino después.

Y lo que vino después fue mucho más hondo de lo que el público supo. Antes de que existieran relaciones diplomáticas, Alemania ya entregaba armas a Israel en secreto, gratis o subsidiadas. En 1960 Ben Gurión se reunió con el canciller Konrad Adenauer en un hotel de Nueva York y le pidió 500 millones de dólares. Adenauer prometió ayuda, aunque nunca quedó establecido en público que aceptara aquella cifra. Los historiadores consideran verosímil, como hipótesis nunca confirmada, que parte de esa ayuda financió de manera indirecta Dimona. Este es el reactor nuclear que Israel levantó por esos años en el desierto del Néguev con ayuda francesa, la instalación donde según los servicios de inteligencia de todo el mundo nació el arsenal atómico israelí. Israel jamás confirmó ni desmintió poseer armas nucleares; repite desde hace 60 años la fórmula de que no será el primero en introducirlas en Medio Oriente, y el mundo entero lee esa frase como una confirmación elegante. En 1965 llegaron por fin las relaciones diplomáticas plenas, y el primer embajador alemán, un exoficial condecorado del ejército de Hitler, presentó credenciales en Jerusalén entre protestas y huevos.

La culpa volvió a pagar en 1991. Durante la guerra del Golfo los misiles iraquíes cayeron sobre Tel Aviv, con los israelíes encerrados en cuartos sellados y con máscaras antigás, y se supo entonces que empresas alemanas ayudaron al programa de armas químicas de Saddam Hussein. El horror de que gas de origen alemán amenazara otra vez a los judíos reactivó el mecanismo, y Alemania pagó buena parte de los submarinos de la clase Dolphin que la marina israelí opera desde entonces. Los expertos coinciden en que esos submarinos pueden lanzar misiles de crucero con carga nuclear, lo que le da a Israel la capacidad llamada de segundo golpe, es decir, la posibilidad de responder incluso si un ataque sorpresa arrasara el país. Dicho de otro modo, la garantía última de que el Estado judío no puede ser exterminado navega en cascos alemanes. En 2008 la canciller Angela Merkel cerró el arco con una frase ante la Knesset: la seguridad de Israel es razón de Estado de Alemania.

¿Por qué la culpa prendió en Alemania y no prendió en ningún otro lado? Porque se dieron juntas condiciones que no se repitieron. La derrota fue total y la ocupación absoluta, de modo que la semilla pudo plantarse a la fuerza antes de volverse propia. El crimen tuvo un nombre nuevo y exclusivo y los propios verdugos documentaron todo con precisión de contadores, y no quedó lugar para la duda. Los hijos pudieron interrogar a los padres. Y sobre todo la responsabilidad tuvo un acreedor con dirección postal porque existía un Estado, Israel, que podía recibir, negociar y firmar. Una culpa necesita nombre, factura y destinatario. La esclavitud americana tiene descendientes e instituciones responsables identificables, pero carece de lo decisivo: un acreedor soberano único, capaz de extinguir políticamente la deuda con la firma de un tratado. Japón ofrece el contraejemplo, con crímenes imperiales enormes, derrota total, juicios impuestos desde afuera y disculpas intermitentes, pero la responsabilidad por aquellos crímenes jamás se convirtió en fundamento de la identidad de la nueva república, y los santuarios que honran a criminales de guerra conviven hasta hoy con manuales escolares que suavizan el pasado. La responsabilidad alemana no fue el resultado natural de un gran crimen. Fue una obra, y las obras no se replican solas.

Hay una prueba adicional dentro de la propia Alemania, el lado Oriental, comunista, se declaró a sí misma antifascista y por lo tanto inocente, no pagó indemnizaciones y no educó a nadie en la culpa. El mapa electoral actual de la ultraderecha coincide con notable fidelidad con el mapa del país que no hizo el ejercicio. La coincidencia no demuestra causalidad, porque el Este carga también con salarios más bajos, despoblación y la desindustrialización que siguió a la reunificación, pero merece atención. Donde no se cultivó el cargo de conciencia, creció otra cosa.

En hebreo se dice, con palabras del Éxodo, que se levantó una generación que no conoció a José. En los gobiernos y partidos alemanes ya no queda nadie con edad de responsabilidad durante el nazismo; gobiernan los nietos y empiezan a votar los bisnietos. La culpa dejó de ser memoria para ser herencia, y esto se diluye. La ultraderecha de Alternativa para Alemania, clasificada oficialmente como organización de extrema derecha por la inteligencia interior alemana y dueña de cerca de una cuarta parte de las bancas del parlamento, ensaya una maniobra notable cuando se presenta ante el mundo como la gran defensora de Israel y de la vida judía, un posicionamiento que los analistas leen no como convicción sino como estrategia, porque enmarcar el apoyo a Israel dentro del rechazo al islam le permite reclamar legitimidad moral y desviar la atención de los extremistas que alberga, dirigentes que llamaron monumento de la vergüenza al memorial de Berlín. Israel mantiene la política de no tener contacto oficial con ese partido. En la otra punta, la izquierda poscomunista, en pleno crecimiento, celebró en junio de 2026 un congreso que votó describir la guerra de Gaza como un genocidio y reconocer al mismo tiempo el derecho de Israel a existir, 2 resoluciones que conviven con incomodidad y que retratan a una militancia joven que ya no siente la restricción histórica de sus mayores.

Mientras tanto el gobierno alemán paga el mantenimiento del activo. En abril de 2026 Alemania, junto con Italia, bloqueó el intento de varios socios europeos de suspender el acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel, el tratado que le da a Israel acceso comercial preferente a su principal mercado, y el ministro de exteriores alemán calificó la propuesta de inapropiada. Hubo un temblor, en agosto de 2025 el canciller Friedrich Merz suspendió las licencias de exportación de armas utilizables en Gaza, y meses después levantó la restricción. El movimiento importa más que su reversión, porque mostró que el reflejo ya no es automático.

Sin embargo, la palabra que Lemkin inventó para nombrar el exterminio de los judíos se grita hoy contra el Estado de los sobrevivientes. La prueba de que la relación de Alemania con su pasado cambió no está en decidir quién tiene razón sobre Gaza, sino en comprobar que una parte creciente de Alemania ya considera legítimo formular contra Israel la acusación más cargada que existe. Hace 30 años esa frase era impronunciable en Berlín, pero hoy se vota en congresos partidarios.

La culpa fue un invento alemán de posguerra, quizás el más serio de sus productos de exportación, y durante 70 años rindió para todos porque le devolvió a Alemania la respetabilidad y le dio a Israel un garante en el corazón de Europa. Pero fue también un contrato tácito entre tres partes, con Alemania, Israel y las generaciones futuras. Las dos primeras lo cumplieron mientras la tercera todavía conocía en persona a los que cometieron el crimen. El remordimiento es un activo que se deprecia con cada generación, porque su materia prima es el recuerdo y el recuerdo no se hereda entero. La pregunta abierta es si un contrato histórico puede sobrevivir a sus firmantes y la respuesta se va a conocer pronto, porque la generación que no conoció a José ya no pide permiso.

Las cosas como son.

Mookie Tenembaum aborda temas internacionales como este todas las semanas junto a Horacio Cabak en su podcast El Observador Internacional, disponible en Spotify, Apple, YouTube y todas las plataformas. En Twitter/X @TenembaumMookie