Desde el principio de los años treinta y hasta muy tarde los cuarenta del siglo pasado, eran las jazz band las dueñas del escenario musical en los Estados Unidos y entre ellas destacaba la orquesta de Tommy Dorsey, quien además de buen arreglista y director, era famoso por manejar su orquesta como si se tratara de un pelotón militar. Dicen que era volátil y voluntarioso con todo lo que tuviera que ver con su negocio. Y que su rencor podía durar hasta por veinte años.

El exitoso músico ni siquiera dudó en separarse de su hermano por una discusión en pleno concierto motivada por el tempo de una canción que, para opinión de Jimmy, iba demasiado rápido. Tommy guardo su trombón en el estuche delante de todo el público y abandonó la función para no hablarle a su hermano por las próximas dos décadas.

Tommy se fue solo y con su nueva banda generó un mito de la música swing. Pero para la historia trascendió más por su contrato con el novato Frank Sinatra que por sus éxitos musicales.

Cuando el nervioso, flaco y jovencito cantante de ascendencia italiana se sentó frente a él, no sabía que estaba jugando con un peso pesado. Tommy aprovechó el desespero de la novatada para amarrar de manos y pies a Sinatra: El contrato que firmaron sin mucha supervisión le otorgaba a Tommy, de por vida, el 33% de las ganancias de Sinatra y de paso le cobraba otro 10 % por ser su agente exclusivo. Al final se quedaba con el 43% de los ingresos del cantante hasta el día de su muerte.

Tiempo después, cuando Sinatra ya era “la voz”, trató de reclamar una renegociación contractual para irse como solista, pero Tommy le tiró la puerta en las narices: o respetaba lo firmado o no cantaba más ni en la ducha.

Pero esta vez el error de cálculo fue de Tommy Dorsey, no tuvo en cuenta que con la fama Sinatra se había convertido en el ídolo de los italoamericanos incluidos los señores de la cosa nostra.

Lo cierto es que, a pesar de la intransigencia y soberbia inicial de Tommy, de repente todos quedaron sorprendidos porque no solo rompió el contrato de la gallina de los huevos de oro, dejando ir a Sinatra, sino que a cambio solo reclamo la compensación de un mísero dólar, cuando antes había exigido al menos sesenta mil dólares para pensarlo.

Cuenta la leyenda urbana que de repente Tommy Dorsey tenía en la sien el frío acero del cañón de la pistola semiautomática de Willie Moretti, mafioso de la familia Genovese que tuvo la gentileza de ofrecerle dos opciones: o anulaba el contrato firmando con tinta o la rúbrica quedaría estampada con su propia sangre.

Hubo un Dejavu: Ocurrió cuarenta y nueve años después del turbio comienzo de la carrera como solista de Sinatra y de que el cantante visitara La Habana con un encargo de la mafia.

En la nueva historia el protagonista era Geroge Michael, quien también quería lanzarse como solista y en 1992 demandó a la Sony Music porque no le dan la libertad luego de explotarlo con un contrato abusivo que le impusieron cuando el exitoso solista era un desconocido e integraba el dúo Guam.

En 1994 Michael perdió el juicio, la corte le dijo que no era esclavitud lo que había en el contrato y que cuando lo firmó estaba en pleno uso de sus facultades. No se sabe si por castigo de la Sony o por berrinche de Michael, pero los micrófonos se apagaron para él desde entonces y marchaba de cabeza hacia la ruina.

El intérprete de Careless Whispers no tenía mafia que lo respaldara ni pistolero que lo representara, pero la vida lo premió con un admirador que no sospechaba: Steven Spielberg y su recién creada compañía Dream Work, que junto con Virgin Record, negociaron la compra del contrato de George Michael con Sony Music para devolverlo al mundo de los vivos.

Sinatra no pudo desprenderse de la asociación con la mafia por el resto de sus días, pero George Michael sí pudo terminar su nexo con la tropa de Spielberg, a quien, además, le vivió muy agradecido hasta el fin de sus días.

La incongruencia de esta historia es que, por decisión del propio Michael, terminó firmando nuevamente con Sony Music en el 2003, aunque esta vez lo hizo en el reino Unido.

Con Sony siguió hasta el día de su muerte, el 25 de diciembre del 2016. En el caso de Sinatra dicen que le daba urticaria el solo hecho de escuchar el nombre de Tommy Dorsey.