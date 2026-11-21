Hasta la mitad del siglo XX, las naciones derrotadas pagaban con territorios, tributos y humillación, y después la vida seguía. Alemania hizo tras 1945 algo que ningún Estado había logrado, convirtió la culpa por su crimen en parte permanente de la identidad nacional. Es decir, aprendió a recordar; y esta es la historia de esa invención, de lo que rindió y de lo que puede pasar ahora que mueren sus últimos testigos.

El experimento anterior fracasó porque el Tratado de Versalles incluyó en 1919 una cláusula que responsabilizaba a Alemania y a sus aliados por los daños de la Primera Guerra Mundial. Los alemanes la leyeron como una declaración de culpa exclusiva, la firmaron y no la creyeron. Esa responsabilidad impuesta desde afuera no produjo arrepentimiento, sino rencor; y Hitler convirtió esa emoción en combustible. La primera lección es que la culpa no se decreta.

Lo que vino después no tuvo precedente, porque los ejércitos siempre mataron civiles, arrasaron ciudades y esclavizaron pueblos, pero como medio para conquistar, saquear y someter. El Holocausto fue distinto en su naturaleza porque Alemania construyó fábricas cuyo único producto era la muerte. Treblinka no ensamblaba nada más, y así los trenes entraban llenos y salían vacíos. Matar judíos no era el costo de un objetivo, sino la meta. La empresa era tan nueva que el idioma no tenía palabra para nombrarla, y en 1944 un jurista judío polaco, Rafael Lemkin, tuvo que inventar el término genocidio. Cuando un crimen obliga a la generación de una palabra, el mundo entiende que cruzó una frontera.

Entre tanto, los alemanes no sintieron cargo de conciencia al terminar la guerra, así, la década del 50 fueron de silencio, de amnistías y de jueces y diplomáticos con pasado nazi reciclados en la nueva república. La culpa alemana fue construida, pieza por pieza, durante décadas. El juicio en Jerusalén a Adolf Eichmann, el organizador de las deportaciones a los campos de exterminio, capturado por agentes israelíes en Argentina en 1960, puso a los sobrevivientes a contar por primera vez ante cámaras lo que casi nadie quería escuchar.

Los juicios de Auschwitz, celebrados en Frankfurt entre 1963 y 1965, sentaron a alemanes comunes ante tribunales alemanes. La generación de 1968 interrogó a sus padres en la mesa familiar, que es el tribunal más severo. En 1970 el canciller Willy Brandt cayó de rodillas ante el monumento del gueto de Varsovia, y la foto de un jefe de gobierno alemán arrodillado ante las víctimas dio la vuelta al mundo. Vinieron después los discursos, los memoriales, el enorme campo de estelas de hormigón levantado en pleno centro de Berlín y, sobre todo, la escuela. Alemania convirtió la memoria del crimen en materia obligatoria. Otros países enseñan sus culpas; ninguno las puso en el centro de la identidad nacional con semejante insistencia y durante tantas generaciones.

Esa culpa cultivada rindió, porque fue el mejor negocio moral de la historia alemana. Y conviene aclarar enseguida que negocio no significa impostura. El arrepentimiento fue genuino, y justamente por ser auténtico rindió, este fue a la vez convicción, disciplina histórica y capital diplomático. Le compró al país derrotado la readmisión en el mundo civilizado, y algo más extraño todavía, también la autoridad. El país del crimen mayor terminó siendo el árbitro moral de Europa, el socio confiable, la democracia ejemplar. La culpa funcionó como un activo, y como todo activo exigió mantenimiento: conmemoraciones, gestos, dinero y una política exterior coherente con el relato.

La contraparte de ese activo fue Israel, y la relación entre ambos países es el espejo donde mejor se ve su rendimiento. El comienzo fue brutal para los dos lados. Cuando en 1952 el gobierno de David Ben Gurión aceptó negociar indemnizaciones con Alemania, medio Israel ardió. Menajem Beguin, el jefe de la oposición nacionalista llamó traición a recibir dinero de sangre, una multitud marchó sobre la Knesset, el parlamento israelí, y las piedras rompieron sus ventanas mientras adentro se votaba. Ben Gurión ganó con el argumento inverso, dejar que los asesinos heredaran además el botín de los muertos sería el verdadero deshonor. En mi familia, nadie viajaba a Alemania ni compraba productos alemanes. En Israel casi nadie compraba un auto alemán; se compraban autos franceses o estadounidenses. Y sin embargo cerca de un tercio de la inversión que industrializó al país en aquellos años llegó en barcos, trenes y máquinas fabricadas en Alemania, porque las indemnizaciones de 3.000 millones de marcos se pagaron en bienes y no en efectivo. El país que boicoteaba a los alemanes se construyó con acero de ese mismo país europeo. Las naciones, a diferencia de las personas, pueden sostener una contradicción durante décadas sin volverse locas.

La segunda parte contará el reverso de esa contradicción, con los hombres de Hitler construyendo misiles para el líder egipcio que prometía terminar con Israel, el dinero alemán detrás del arsenal atómico israelí, la razón por la que la culpa prendió en Alemania y en ningún otro lugar del mundo, y la pregunta que se abre ahora que gobiernan los nietos y empiezan a votar los bisnietos.

Las cosas como son.

Mookie Tenembaum aborda temas internacionales como este todas las semanas junto a Horacio Cabak en su podcast El Observador Internacional, disponible en Spotify, Apple, YouTube y todas las plataformas. En Twitter/X @TenembaumMookie