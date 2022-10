La "libertad" en Occidente, tras la guerra

Me repito, una vez más, sobre la cuestión de la guerra en Ucrania. Deseo fervientemente la derrota rusa en este dislate de guerra de segunda generación – tanques, cañones, cohetes, más propios de un filme estadounidense de mediados del siglo XX – con fines territoriales, esencialmente de voracidad geopolítica. No obstante, me preocupa que al término tal aldabonazo, incluso perdiéndolo Vladimir Putin, sea el anuncio de la declinación de Occidente.