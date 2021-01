La masacre no pudo ser transmitida

Mientras en La Vega organismos policiales ejecutaban la masacre más numerosa registrada en la historia venezolana, el canal digital VPITV era allanado y sus equipos robados con la orden de cesar sus operaciones en una nueva agresión del régimen a la libertad de expresión. 23 muertes que la dictadura quiere silenciar. 23 víctimas, la mayoría con disparos lineales que según el ex fiscal Zair Mundaray, son clara evidencia de ejecuciones extrajudiciales. “El patrón doble tap, uno o dos tiros en el tórax, sobre cuerpos inmóviles que no se defienden, que no se cubren”.