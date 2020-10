La patria duele, el tiempo corre...

Es importante destacar que esta consulta popular convocada por el Parlamento venezolano, que es un poder del Estado, aunque el gobierno no lo reconozca, elegido con los votos de los venezolanos. se fundamenta en los artículos 1, 3, 5, 6, 70 y 333 de la Constitución, lo que la hace vinculante, es decir, que el gobierno tiene que acatar bajo pena de someterse al escrutinio y juicio condenatorio internacional y sus consecuencias, los resultados de las preguntas que se formulan:

1. ¿Apoya usted todos los mecanismos de presión nacional e internacional para que, en el contexto de la Constitución, se realicen elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables, se ponga fin al régimen usurpador de Nicolás Maduro Moros, se salvaguarde al pueblo de Venezuela de la crisis humanitaria, la migración forzosa y los crímenes de lesa humanidad, y así se garanticen la paz, el bienestar y el progreso de los venezolanos?

2. ¿Rechaza usted el evento convocado por la dictadura de Nicolás Maduro Moros para el 6D, o para cualquier otra fecha, mientras no existan condiciones para elecciones libres, justas y verificables, y solicita a la comunidad internacional el desconocimiento de sus resultados?

VenAmérica, consiente de las fortalezas y oportunidades, así como las debilidades y amenazas de la consulta, ha venido trabajando desde tiempo atrás con sus equipos, conjuntamente con más de 60 organizaciones de la sociedad civil, en la propuesta y ejecución de una formula, ahora convocada por la Asamblea Nacional, con el propósito de promover la salida del régimen de la manera más democrática, pacífica y constitucional posible, poniendo en claro cómo abordar profesional y técnicamente la cada vez mas dramática crisis que vive Venezuela y padecen sus ciudadanos; es por ello que ahora el desafío inmediato de la organización es convocar de todas las maneras y utilizando todos los medios disponibles a todos los venezolanos a que se incorporen de forma voluntaria y expedita, a la realización exitoso de la consulta, como la única alternativa viable y será para salir del régimen y enfrentar la crisis humanitaria.

Venezuela no tiene tiempo, sus oportunidades se achican, caducan, cada día y con más frenesí depende de lo que por ella hagan sus hijos, sin miedo, con arrojo, valentía y empeño, unidos en una causa común y a paso de vencedores den un solo grito de libertad, enfrentando a un régimen que no tiene ni da oportunidades, que no tiene ni da esperanzas, solo muerte y desconsuelo… El tiempo corre, la consulta popular es el camino… ¡¡Acompáñanos!!