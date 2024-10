La política y el odio

Chávez y Maduro no han sido ni pueden ser catalogados como corrientes del pensamiento. A mi modo de ver no se debe hablar de chavismo ni de madurismo. Ellos han sido una expresión de resentimiento social y de odio a todos quienes les han adversado. No han escrito un modelo articulado por donde discurre el pensamiento sobre el Estado, la sociedad y el individuo. No han aportado un cuerpo doctrinal, ni siquiera una categoría conceptual.