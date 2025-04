La pornografía es una caricatura de hacer el amor. Muestra a los menores de edad algo que no es cierto, porque, cuando hacemos el amor, entramos a tener una relación con un adulto. Por eso, no debe ser entre un niño y un adulto, porque están en épocas totalmente distintas. Nadie puede pretender que un niño entienda ni la manera ni la forma de hacer el amor de un adulto. No está listo. Y por eso, es un abuso.

Fíjese que la tira al piso y la hala por el pelo, pero eso no es hacer el amor. Hacer el amor es ternura… y pasión, pero controlada. Es amar a otro, no maltratarlo. Además, a las mujeres no nos gusta la pornografía porque enseña algo que no es lo que más disfrutamos. Nosotras preferimos ternura y caricias que nos exciten lentamente.

Una mujer no puede disfrutar si la agarran por los moños, le dan golpes y la maltratan. Todo lo que pasa con la violencia psicológica —y muchas veces física— que hay en la pornografía durante una relación, es algo que la mujer rechaza. Algo que no la excita. Por ello, es bueno que los menores de edad sepan que están ante una caricatura.

O sea, no es hacer el amor. De hecho, algunas personas que disfrutan este tipo de relaciones violentas, solo terminan buscando a gente con problemas.

A los hombres les gusta un poco la pornografía, y es normal hasta cierto punto. Tienden a preferirla mucho más que la mujer. El hombre disfruta un poquito más la violencia, empujar o morder; pero vuelvo y repito: con un límite. Si usted como mujer disfruta cuando un hombre le pega, hay algo que no está bien. Tengan eso bien claro.

Hacer el amor es otra cosa. Debe propiciarse un ambiente agradable, con música y muchas caricias. La pornografía, de por sí, no es sana y debe mantenerse alejada de niños y adolescentes. Y, repito, si los sorprendemos viéndola, explicarles que estamos ante un hombre que maltrata a una mujer.

