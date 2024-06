La primera duda

Todos los balcones daban al jardín interior del edificio que, en forma de C, obligaba a los vecinos a perder parte de su intimidad. Esa estructura de condominio de los años 50 me permitió satisfacer la curiosidad infantil y escondido tras la ventana de la terraza, ser testigo de la partida definitiva de la familia de enfrente. De repente se habían transformado en gusanos, por decisión propia se habían bajado del “tren revolucionario”. Para mí más bien eran incorpóreos porque no los podíamos mirar, ni jugar con ellos y mucho menos visitarlos.